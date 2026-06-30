Asteroid Day 2024: i 3 asteroidi da monitorare secondo l’ESA, 2023 VD3 con rischio impatto 1 su 425 nel 2034

Redazione

30 Giugno 2026

Il 30 giugno torna l’Asteroid Day, una data che richiama l’attenzione sul rischio reale, anche se remoto, degli asteroidi in avvicinamento alla Terra. Ogni giorno, telescopi e radar puntano il cielo, monitorando migliaia di corpi celesti. Quest’anno, l’Agenzia Spaziale Europea ha messo in luce tre nomi: 2023VD3, 2008JL3 e 1979XB. Tre asteroidi da tenere d’occhio, non perché stiano per colpirci, ma perché la loro traiettoria merita un’osservazione costante. È un promemoria utile: la Terra non è sola nello spazio, e la scienza lavora per capire e prevenire, senza panico.

Asteroid Day: perché è importante restare vigili

L’Asteroid Day nasce per sensibilizzare la gente e le istituzioni sui rischi legati alla collisione con asteroidi e altri corpi spaziali. Il ricordo degli eventi di Tunguska nel 1908 e del meteorite di Chelyabinsk nel 2013 ha spinto scienziati e politici a mettere in piedi programmi di monitoraggio e prevenzione. Ogni anno, il 30 giugno richiama l’attenzione sull’urgenza di rafforzare la sorveglianza spaziale, la ricerca su come deviare asteroidi pericolosi e la collaborazione tra Paesi. È fondamentale che tutti capiscano come intervenire in fretta per ridurre rischi che, anche se poco probabili, potrebbero avere conseguenze pesanti. ESA, NASA e altre agenzie tengono sotto controllo la situazione con una rete di osservatori a terra e satelliti.

I tre asteroidi nel mirino dell’ESA: nessun allarme, ma occhi aperti

Tra i tanti corpi in orbita attorno al Sole, alcuni sono catalogati come Oggetti Vicini alla Terra . L’ESA aggiorna regolarmente una lista di quelli che potrebbero, almeno in teoria, rappresentare un rischio. Oggi, i più seguiti sono 2023VD3, 2008JL3 e 1979XB. Il primo, scoperto da poco, si distingue per la sua orbita un po’ inclinata e per il passaggio vicino alla Terra. Il secondo è noto da anni e viene monitorato per i piccoli cambiamenti nella sua traiettoria causati dalla gravità degli altri corpi. Il terzo è un asteroide abbastanza grande, ma la sua rotta è ben nota e stabile.

Le probabilità che uno di loro colpisca la Terra sono praticamente nulle. I calcoli aggiornati continuamente confermano che non ci sarà nessun impatto nei prossimi decenni. Il monitoraggio però non si ferma: serve a intervenire subito se qualcosa dovesse cambiare all’improvviso.

Come si tiene d’occhio il cielo: tecnologia e strategie in campo

Per tenere sotto controllo gli asteroidi si usano telescopi potenti, radar e satelliti specializzati. L’ESA si avvale di una rete di osservatori per scovare gli oggetti in avvicinamento e calcolarne con precisione le orbite. I dati vengono analizzati con software che aggiornano in tempo reale le mappe del rischio. Ma non basta guardare: si lavora anche su modi per deviare gli asteroidi pericolosi, come mostrano le missioni DART della NASA e Hera dell’ESA, veri e propri esperimenti di difesa planetaria.

Parallelamente, scienziati e esperti di sicurezza preparano piani d’emergenza per evacuazioni e protezioni in caso di impatto, anche se è un’eventualità molto remota. Questo lavoro coinvolge astronomi, ingegneri, esperti di gestione dei rischi e governi, perché una minaccia del genere non conosce confini.

Informare per non allarmare: il ruolo dell’Asteroid Day

Durante l’Asteroid Day si moltiplicano conferenze, eventi e campagne informative per spiegare con chiarezza lo stato della ricerca e il reale livello di rischio. Una buona informazione serve a evitare paure infondate e a smentire notizie false o esagerate. Conoscere i dati scientifici aiuta a mantenere un atteggiamento lucido e a riconoscere il valore del lavoro delle agenzie spaziali.

L’Asteroid Day non è un allarme, ma un invito a restare attenti e a sostenere la scienza. La sicurezza del nostro pianeta passa attraverso la conoscenza, la tecnologia e la collaborazione internazionale. Ogni anno questa giornata ci ricorda che il cielo sopra di noi è più vivo e sorvegliato di quanto immaginiamo.

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