Asteroid Day 2024: i 3 asteroidi da monitorare secondo l’ESA, 2023 VD3 con rischio impatto 1 su 425 nel 2034

Il 30 giugno torna l’Asteroid Day, una data che richiama l’attenzione sul rischio reale, anche se remoto, degli asteroidi in avvicinamento alla Terra. Ogni giorno, telescopi e radar puntano il cielo, monitorando migliaia di corpi celesti. Quest’anno, l’Agenzia Spaziale Europea ha messo in luce tre nomi: 2023VD3, 2008JL3 e 1979XB. Tre asteroidi da tenere d’occhio, non perché stiano per colpirci, ma perché la loro traiettoria merita un’osservazione costante. È un promemoria utile: la Terra non è sola nello spazio, e la scienza lavora per capire e prevenire, senza panico.

Asteroid Day: perché è importante restare vigili

L’Asteroid Day nasce per sensibilizzare la gente e le istituzioni sui rischi legati alla collisione con asteroidi e altri corpi spaziali. Il ricordo degli eventi di Tunguska nel 1908 e del meteorite di Chelyabinsk nel 2013 ha spinto scienziati e politici a mettere in piedi programmi di monitoraggio e prevenzione. Ogni anno, il 30 giugno richiama l’attenzione sull’urgenza di rafforzare la sorveglianza spaziale, la ricerca su come deviare asteroidi pericolosi e la collaborazione tra Paesi. È fondamentale che tutti capiscano come intervenire in fretta per ridurre rischi che, anche se poco probabili, potrebbero avere conseguenze pesanti. ESA, NASA e altre agenzie tengono sotto controllo la situazione con una rete di osservatori a terra e satelliti.

I tre asteroidi nel mirino dell’ESA: nessun allarme, ma occhi aperti

Tra i tanti corpi in orbita attorno al Sole, alcuni sono catalogati come Oggetti Vicini alla Terra . L’ESA aggiorna regolarmente una lista di quelli che potrebbero, almeno in teoria, rappresentare un rischio. Oggi, i più seguiti sono 2023VD3, 2008JL3 e 1979XB. Il primo, scoperto da poco, si distingue per la sua orbita un po’ inclinata e per il passaggio vicino alla Terra. Il secondo è noto da anni e viene monitorato per i piccoli cambiamenti nella sua traiettoria causati dalla gravità degli altri corpi. Il terzo è un asteroide abbastanza grande, ma la sua rotta è ben nota e stabile.

Le probabilità che uno di loro colpisca la Terra sono praticamente nulle. I calcoli aggiornati continuamente confermano che non ci sarà nessun impatto nei prossimi decenni. Il monitoraggio però non si ferma: serve a intervenire subito se qualcosa dovesse cambiare all’improvviso.

Come si tiene d’occhio il cielo: tecnologia e strategie in campo

Per tenere sotto controllo gli asteroidi si usano telescopi potenti, radar e satelliti specializzati. L’ESA si avvale di una rete di osservatori per scovare gli oggetti in avvicinamento e calcolarne con precisione le orbite. I dati vengono analizzati con software che aggiornano in tempo reale le mappe del rischio. Ma non basta guardare: si lavora anche su modi per deviare gli asteroidi pericolosi, come mostrano le missioni DART della NASA e Hera dell’ESA, veri e propri esperimenti di difesa planetaria.

Parallelamente, scienziati e esperti di sicurezza preparano piani d’emergenza per evacuazioni e protezioni in caso di impatto, anche se è un’eventualità molto remota. Questo lavoro coinvolge astronomi, ingegneri, esperti di gestione dei rischi e governi, perché una minaccia del genere non conosce confini.

Informare per non allarmare: il ruolo dell’Asteroid Day

Durante l’Asteroid Day si moltiplicano conferenze, eventi e campagne informative per spiegare con chiarezza lo stato della ricerca e il reale livello di rischio. Una buona informazione serve a evitare paure infondate e a smentire notizie false o esagerate. Conoscere i dati scientifici aiuta a mantenere un atteggiamento lucido e a riconoscere il valore del lavoro delle agenzie spaziali.

L’Asteroid Day non è un allarme, ma un invito a restare attenti e a sostenere la scienza. La sicurezza del nostro pianeta passa attraverso la conoscenza, la tecnologia e la collaborazione internazionale. Ogni anno questa giornata ci ricorda che il cielo sopra di noi è più vivo e sorvegliato di quanto immaginiamo.