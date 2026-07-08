Terza ondata di caldo in Italia: temperature oltre i 40°C e afa intensa fino al 20 luglio

Le termometro in molte città italiane ha superato i 40 gradi, una soglia che fino a poco tempo fa sembrava quasi impossibile da raggiungere. Le notti, poi, non danno tregua: con minime oltre i 25 gradi, il sonno è diventato un miraggio per tanti. L’aria è calda, pesante, e il caldo torrido si trascina da giorni, senza segni di cedimento. Secondo le ultime previsioni, questa lunga fase di afa potrebbe protrarsi almeno fino alla metà della prossima settimana, con un lieve sollievo atteso solo intorno al 19 o 20. Nel frattempo, scuole, uffici e ospedali si stanno attrezzando, pronti a fronteggiare l’emergenza e a proteggere chi rischia di più sotto questo sole implacabile.

Temperature da record: il termometro schizza oltre i 40 gradi in molte città

Il caldo afoso ha fatto segnare valori eccezionali in diverse località italiane, soprattutto nelle aree interne e nelle grandi città. A Roma, Firenze, Bologna e in molte zone della Pianura Padana si sono superati i 40 gradi, con picchi ancora più alti in alcune città del Sud. Sono numeri tra i più alti degli ultimi anni, un campanello d’allarme soprattutto per chi è più fragile, come anziani e bambini. Dietro a questo caldo opprimente ci sono il sole a picco, l’assenza di pioggia e una forte alta pressione africana che non dà tregua. I cittadini sono invitati a evitare l’esposizione diretta nelle ore più calde, a bere molta acqua e a ridurre gli sforzi fisici.

Nelle città, poi, si fa sentire l’effetto “isola di calore”: l’asfalto, gli edifici e la scarsa ventilazione aumentano la sensazione di caldo. L’umidità alta peggiora ulteriormente la situazione, pesando sulla qualità della vita quotidiana. Non mancano i problemi anche per i trasporti pubblici, con treni e autobus spesso roventi. Le amministrazioni locali stanno intensificando i controlli su spazi pubblici e luoghi di aggregazione per garantire ambienti freschi e accesso a misure di prevenzione.

Notti tropicali: il caldo non dà tregua neanche di notte

Le temperature minime restano sopra i 25 gradi, trasformando le notti in vere “tropicali”. Questo impedisce al corpo di raffreddarsi come dovrebbe durante il sonno, peggiorando la situazione per chi soffre di problemi cardiaci, respiratori o altre patologie a rischio. Chi abita in case poco isolate termicamente e senza aria condizionata o ventilatori si trova a vivere notti davvero difficili.

Il caldo persistente di notte provoca anche cali di concentrazione e un senso di stanchezza che si fa sentire sul lavoro e a scuola. Gli esperti raccomandano di tenere le finestre e le tapparelle chiuse durante il giorno, usare ventilatori o condizionatori con parsimonia e bere molta acqua prima di coricarsi. Particolare attenzione va riservata agli anziani e ai malati che vivono da soli, perché il caldo notturno può aggravare rapidamente le loro condizioni.

Quando arriverà il sollievo? Il calo delle temperature previsto a fine mese

I modelli meteo più recenti confermano che l’alta pressione africana resterà dominante almeno fino al 18 del mese, mantenendo il caldo intenso. Ma da fine settimana, tra il 19 e il 20, è atteso un cambiamento: correnti più fresche dovrebbero far scendere le temperature, accompagnate da un aumento delle nuvole e qualche rovescio sparso, soprattutto al Nord e al Centro. Questo dovrebbe finalmente portare un po’ di sollievo nelle zone più colpite.

Le autorità continuano a monitorare la situazione per adattare le misure di emergenza e aggiornare le indicazioni per la popolazione. La pressione resta alta, la vigilanza è massima e i servizi sanitari sono pronti a intervenire per proteggere chi è più vulnerabile. Nel frattempo, il Paese si prepara a nuove sfide ambientali e sociali, sperando in stagioni meno estreme in futuro.