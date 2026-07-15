Scoperta a Luxor la tomba di 3000 anni fa di Paser, supervisore del tempio di Amon durante Ramses

A Dra Abu el-Naga, a pochi chilometri da Luxor, una tomba sepolta da millenni è tornata alla luce. Gli archeologi olandesi hanno scoperto quella di Paser, supervisore del tempio di Amon sotto il regno di Ramses, tremila anni fa. I segni dei saccheggi sono evidenti, ma tra i detriti emergono iscrizioni e reperti preziosi. Sono frammenti di una storia che racconta il potere, la fede e l’amministrazione nel cuore del Nuovo Regno egizio.

Paser, il braccio destro del tempio di Amon sotto Ramses

Paser emerge come una figura di primo piano nell’organizzazione del culto di Amon. Essere supervisore in uno dei templi più importanti di Luxor significava gestire non solo le attività religiose, ma anche una serie di responsabilità amministrative cruciali. Il tempio di Amon non era solo un luogo di fede, ma un vero e proprio centro di potere che intrecciava politica ed economia. Paser coordinava il lavoro dei sacerdoti, i riti sacri e la gestione delle offerte. Il suo nome, inciso nelle iscrizioni trovate nella tomba, racconta di un uomo rispettato e parte integrante delle élite locali.

L’era di Ramses è nota per la centralizzazione della religione e la nascita di una burocrazia ben organizzata. Il tempio di Amon aveva quasi il ruolo di un’entità autonoma, con grandi poteri economici e controllo su vaste aree. In questo quadro, il ruolo di supervisore era decisivo per promuovere e amministrare gli interessi del culto. Le iscrizioni nella tomba di Paser offrono uno sguardo prezioso sulle gerarchie e sul funzionamento quotidiano di questo complesso sistema.

La tomba di Paser: tra saccheggi e tesori nascosti a Dra Abu el-Naga

Anche se la tomba di Paser ha subito i colpi dei saccheggi nel corso dei millenni, ha comunque conservato iscrizioni importanti e reperti che arricchiscono la nostra conoscenza di quel periodo. Dra Abu el-Naga, vicino a Luxor, è una zona famosa per le sue necropoli del Nuovo Regno, ancora ricca di scoperte archeologiche. La missione olandese ha individuato questa tomba fra tante, distinguendola grazie alle iscrizioni e agli strati di terreno analizzati.

Le iscrizioni geroglifiche, anche se parziali, sulle pareti e sulle lastre funerarie hanno permesso di attribuire con certezza la sepoltura a Paser. Questi testi raccontano il suo ruolo ufficiale e descrivono alcuni rituali sacri. Tra i reperti più interessanti ci sono frammenti decorativi, strumenti e oggetti votivi legati al culto di Amon. Tutto questo contribuisce a dipingere un quadro più chiaro della vita dell’élite religiosa di Luxor e del legame stretto tra chi deteneva il potere spirituale e quello politico ai tempi di Ramses.

Un tassello importante per capire il Nuovo Regno

La scoperta conferma l’importanza di Dra Abu el-Naga come luogo di sepoltura per figure di alto rango, amministrative e sacerdotali, durante il Nuovo Regno, specialmente nella dinastia ramesside. Le testimonianze trovate raccontano molto sulle pratiche funerarie, sulle gerarchie sociali e politiche che animavano la zona intorno a Luxor 3.000 anni fa.

Paser rappresenta quella classe dirigente che fondeva ruoli religiosi e politici, incaricata non solo di mantenere l’ordine spirituale, ma anche di gestire risorse economiche e terreni legati al tempio. Il ritrovamento dimostra quanto strettamente fosse legata l’amministrazione religiosa al potere reale. Le iscrizioni e gli oggetti ritrovati parlano anche di una società complessa, con un alto livello di cultura materiale e organizzazione.

Dra Abu el-Naga conferma così il suo ruolo chiave per chi vuole capire come funzionava il sistema religioso del Nuovo Regno e la vita delle élite di allora. Le ricerche continueranno, con l’obiettivo di approfondire ancora di più la storia, la politica e la cultura dell’antico Egitto.