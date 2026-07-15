Terza ondata di calore in Sardegna: 15 città a rischio bollino rosso con picchi di 40 gradi

Redazione

15 Luglio 2026

Quasi quaranta gradi da giorni, e la Sardegna non sembra trovare tregua. L’estate 2024 si conferma tra le più calde degli ultimi anni, ma la vera sfida è appena dietro l’angolo. Tra giovedì 16 e venerdì 17 luglio, una terza ondata di caldo intenso potrebbe colpire l’isola, portando temperature record e mettendo alla prova la resistenza di persone e infrastrutture. Non è solo un caldo fastidioso: è un allarme che riguarda la salute e la sicurezza di tutti.

Caldo afoso e temperature alle stelle: la Sardegna sotto pressione

Nelle ultime settimane, il caldo ha messo a dura prova la Sardegna. Temperature superiori ai 38 gradi sono diventate la norma in molte zone interne e lungo le coste. Cagliari, Sassari e Nuoro hanno già registrato valori fuori dall’ordinario per questo periodo. L’aria, carica di umidità, rende l’afa ancora più soffocante, mentre i venti caldi dal Sahara tengono alta la temperatura soprattutto nelle ore centrali.

Sul fronte ambientale, il caldo si fa sentire subito. Le colture agricole arrancano sotto lo stress termico, e il rischio incendi boschivi resta alto, con diversi roghi già segnalati in luglio. L’approvvigionamento idrico comincia a dare segnali di crisi: i bacini faticano a mantenere livelli accettabili, nonostante i richiami al risparmio. Anche le zone montane, tradizionalmente più fresche, stanno perdendo quel sollievo stagionale a cui si era abituati.

Nuova ondata di calore in arrivo: cosa dicono le previsioni

Gli esperti dell’ARPA Sardegna e altri centri meteo nazionali sono chiari: il picco della terza ondata estiva arriverà tra il 16 e il 17 luglio. Le temperature potrebbero superare i 40 gradi in gran parte dell’isola, con punte che sfiorano i 42 in alcune zone interne e nella Sardegna orientale.

Il caldo intenso arriva con venti secchi provenienti dall’entroterra africano, che porteranno un clima afoso e stabile, senza pioggia. Una condizione che impone massima attenzione, soprattutto per anziani e persone con problemi cardiaci o respiratori, i più esposti a rischi seri. Le autorità hanno già attivato piani di emergenza per monitorare la qualità dell’aria e garantire assistenza sanitaria.

Caldo estremo, le contromisure sul campo

Di fronte a questa nuova ondata di calore, gli enti locali hanno intensificato le campagne di informazione, invitando la popolazione a seguire alcune semplici ma fondamentali precauzioni. Bere molta acqua, evitare sforzi nelle ore più calde e tenere sotto controllo chi è più vulnerabile sono le raccomandazioni base.

Nei comuni sono stati allestiti centri freschi e punti di distribuzione di acqua potabile soprattutto nelle aree urbane più affollate. Anche il sistema sanitario si è preparato per intervenire rapidamente in caso di emergenze legate al caldo. Nel settore agricolo si punta a tecniche di irrigazione più efficienti e a rispettare i limiti sull’uso dell’acqua potabile, per contenere gli sprechi.

Gli esperti sottolineano inoltre l’importanza di riconoscere i segnali di affaticamento da caldo, come mal di testa, vertigini o stanchezza, per evitare complicazioni più gravi. In questa fase, la collaborazione tra istituzioni e cittadini è più che mai fondamentale.

Caldo e vita quotidiana: come cambia la Sardegna sotto il sole rovente

Il caldo torrido non colpisce solo ambiente e salute, ma condiziona anche la vita sociale e culturale dell’isola. Molti eventi estivi e manifestazioni sportive hanno dovuto cambiare orari o spostarsi per evitare le ore più calde. Le amministrazioni hanno regolamentato l’accesso a parchi e spiagge per garantire sicurezza e benessere.

Il turismo, cuore pulsante dell’economia sarda, vive una situazione a doppio volto: da un lato il caldo estremo scoraggia alcune attività all’aperto, dall’altro la vicinanza al mare continua ad attirare chi cerca refrigerio. Le strutture ricettive si sono attrezzate con impianti di raffrescamento e servizi sanitari per assistere i visitatori.

Anche scuole e istituzioni educative si preparano a misure straordinarie, come la didattica a distanza o orari ridotti, se le ondate di calore dovessero prolungarsi. Nelle comunità rurali, più isolate, si rafforza il senso di solidarietà per affrontare insieme gli effetti di questa calura eccezionale.

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