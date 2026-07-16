SPF 50 o 30: cosa indica davvero il fattore di protezione solare contro i raggi UVB?

Quando il sole picchia forte, non basta solo cercare l’ombra. Il valore SPF sulla confezione della crema solare indica quanto riesce a bloccare i raggi UVB, quelli che provocano le scottature. Ma attenzione: un SPF alto non significa immunità totale. Nessuna protezione è mai completa. Ecco perché bisogna spalmarsi la crema più volte durante la giornata, soprattutto se si sta all’aperto a lungo. Ignorare questo dettaglio può trasformare una giornata di sole in un problema per la pelle.

SPF: cosa misura davvero e come funziona

Il fattore di protezione solare, o SPF, serve a capire quanto una crema riesce a schermare i raggi UVB, quelli che causano le scottature. Il numero indica la quantità di raggi che riescono comunque a passare. Per esempio, un SPF 6 lascia passare circa il 16,6% dei raggi UVB. In pratica, se senza protezione la pelle si arrossa dopo un certo tempo, con SPF 6 quel tempo si allunga di sei volte.

Con un SPF 50 invece solo il 2% dei raggi UVB arriva sulla pelle, riducendo di molto il rischio di danni immediati. Ma nessun SPF elimina del tutto la radiazione. Anche con protezioni alte, esporsi a lungo al sole senza precauzioni resta rischioso.

Per capire meglio, un SPF 15 blocca circa il 93% dei raggi UVB, mentre un SPF 30 arriva al 97%. La differenza tra 30 e 50 non è enorme in percentuale, ma può fare la differenza in caso di esposizioni prolungate o per chi ha la pelle più sensibile.

Riapplicare la crema e altri accorgimenti per difendersi dal sole

Il valore SPF è importante, ma non basta da solo. La durata della protezione dipende anche da quanto si suda, si fa il bagno o si strofina la pelle. Tutte queste cose possono ridurre l’efficacia della crema.

Per questo è meglio mettere la protezione almeno mezz’ora prima di stare al sole e rinnovarla ogni due ore, o più spesso se si entra in acqua o si suda molto. Anche la quantità conta: mettere poca crema vuol dire proteggersi meno di quanto indicato.

Non bisogna poi dimenticare altri metodi di difesa: cappelli, occhiali da sole e vestiti leggeri ma coprenti, soprattutto nelle ore più calde. Così si prevengono non solo le scottature, ma anche problemi più seri nel tempo, come l’invecchiamento precoce della pelle o il melanoma.

Scegliere la crema solare giusta per pelle e situazioni diverse

Non tutte le pelli sono uguali. Chi ha la pelle chiara, capelli chiari e occhi chiari deve puntare su protezioni con SPF alto, sopra il 30. Chi invece ha una pelle più scura o già abbronzata può usare SPF più basso, senza però mai abbassare la guardia.

Anche l’ambiente e l’attività contano: chi fa sport all’aperto o sta molto in acqua ha bisogno di creme resistenti all’acqua e al sudore. In città, invece, può bastare un SPF medio, unito a filtri fisici e abiti protettivi.

È importante infine leggere gli ingredienti per evitare irritazioni o allergie. Le creme moderne proteggono sia dai raggi UVB sia da quelli UVA, che danneggiano la pelle più in profondità. Le protezioni “ad ampio spettro” sono la scelta migliore per una difesa completa.

Usare la crema giusta, applicarla bene e seguire le precauzioni riduce molto i rischi legati al sole. Una buona protezione solare non serve solo a evitare la pelle rossa, ma aiuta a mantenere la pelle sana nel tempo.