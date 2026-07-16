Obbligo Assicurazione Monopattini dal 16 Luglio 2026: Costi, Multe e Novità per Chi Circola Senza Polizza

Redazione

16 Luglio 2026

Dal 16 luglio 2026, chi si muove in città con un monopattino elettrico dovrà avere una polizza assicurativa obbligatoria. Non si tratta di un semplice adempimento burocratico: dietro c’è la necessità di tutelare chi circola, visto che ormai sono oltre un milione i monopattini sulle strade italiane. Norme come la mini-targa e il casco obbligatorio hanno già cambiato il modo di guidarli, ma ora si aggiunge una nuova regola. Chi non si metterà in regola rischierà multe fino a 400 euro. Le autorità hanno anche stabilito un tetto massimo per i costi delle assicurazioni, cercando di evitare eccessi e garantire una maggiore sicurezza per tutti.

Assicurazione obbligatoria: cosa cambia davvero dal 16 luglio 2026

Da quella data, nessun monopattino potrà circolare senza una copertura assicurativa che protegga dai danni causati a terzi. Ogni proprietario sarà quindi tenuto a sottoscrivere una polizza dedicata. Parliamo di un milione di mezzi in Italia, che si aggiungono a regole già in vigore come la mini-targa e l’uso del casco per i conducenti.

Il costo annuale della polizza sarà tra i 35 e i 55 euro, una cifra pensata per essere accessibile ma allo stesso tempo efficace. Chi circolerà senza assicurazione rischierà multe fino a 400 euro, una cifra non da poco, studiata per far rispettare la legge e aumentare la sicurezza sulle strade.

Un milione di monopattini sotto la lente: regole e sicurezza

La norma riguarda un vasto numero di monopattini nelle città italiane. Sono circa un milione quelli che dovranno adeguarsi a partire dall’estate 2026. Questi mezzi sono ormai parte integrante del traffico urbano: comodi e green, ma anche potenzialmente pericolosi se non regolamentati.

Prima dell’assicurazione obbligatoria, è già scattato l’obbligo di applicare una mini-targa per identificare ogni mezzo e quello di indossare il casco per proteggere chi guida. Queste misure mostrano chiaramente la volontà delle istituzioni di mettere ordine in un fenomeno in continua espansione.

L’assicurazione obbligatoria è un altro tassello di una strategia più ampia per gestire la convivenza tra monopattini e altri mezzi nelle città, con l’obiettivo di limitare i rischi e aumentare la responsabilità di chi li usa.

Multe salate e controlli: cosa rischiano i trasgressori

I controlli saranno affidati alle forze dell’ordine e alle amministrazioni locali, chiamate a far rispettare le nuove regole. Chi non avrà l’assicurazione rischia una multa che può arrivare fino a 400 euro, una sanzione pensata per scoraggiare chi si muove senza copertura.

In casi più gravi, potrebbe scattare anche il fermo amministrativo del monopattino. I controlli verranno effettuati insieme a quelli già previsti per casco e mini-targa, creando così un sistema più rigido di vigilanza.

L’obbligo di assicurazione non tutela solo chi guida, ma anche chi potrebbe subire danni a causa di un incidente. In questo modo si punta a ridurre gli incidenti causati da comportamenti imprudenti o dalla mancanza di coperture adeguate, rafforzando la sicurezza sulla strada.

Questa novità fa parte di un quadro normativo più ampio, pensato per una mobilità urbana più sostenibile e sicura. Gli enti locali avranno il compito di informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di queste nuove regole.

L’assicurazione obbligatoria è un passo necessario per integrare un mezzo innovativo come il monopattino in un sistema stradale tradizionale, garantendo sicurezza e tutela a tutti. Dal 16 luglio 2026, un milione di monopattini dovranno dimostrare di rispettare queste nuove regole.

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