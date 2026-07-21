Statale 195 Sulcitana riaperta in anticipo: 1,7 milioni per la ricostruzione post ciclone Harry

Ancora visibili, a pochi giorni dal ciclone Harry, i segni del suo passaggio devastante: alberi spezzati, asfalto sollevato, traffico bloccato. Ora, però, le ruspe sono all’opera. Con 1,7 milioni di euro messi sul tavolo, si punta a riparare le strade e a mettere in sicurezza ogni tratto per chi riprende a muoversi. Nuove barriere protettive spuntano lungo i percorsi, la segnaletica vecchia e danneggiata viene sostituita. Un lavoro urgente, perché tornare a viaggiare senza rischi non può più aspettare.

Harry ha lasciato il segno: disagi e pericoli sulle strade

Il ciclone Harry ha colpito con una violenza inaspettata, lasciando dietro di sé alberi abbattuti, smottamenti e tratti di strada danneggiati e pericolosi. Il traffico è rimasto bloccato e la sicurezza degli automobilisti è stata messa a dura prova. La zona si è trasformata in un grande cantiere a cielo aperto, con interventi d’emergenza necessari per evitare incidenti e garantire la circolazione.

Le autorità locali non hanno perso tempo e hanno messo in campo una serie di lavori per riportare la strada alle condizioni di sicurezza. L’evento ha anche messo in luce la fragilità della rete viaria, spingendo a rivedere gli standard di manutenzione e protezione.

Ripristino e sicurezza: cosa si è fatto sulle strade

Per far fronte ai danni, è stato messo a disposizione un investimento di 1,7 milioni di euro. L’obiettivo è stato chiaro: non solo riparare le strade, ma rendere il percorso più sicuro per chi lo percorre ogni giorno. I lavori sono partiti dalla rimozione delle parti pericolanti e dalla stabilizzazione del terreno, colpito dagli smottamenti.

Sono state poi montate nuove barriere di sicurezza, realizzate con materiali resistenti e in linea con le normative attuali. Queste barriere sono fondamentali per evitare che le auto escano di strada, soprattutto in punti critici come curve strette e pendii scoscesi. Si tratta di un investimento che punta a proteggere gli automobilisti nel lungo periodo.

Al tempo stesso, è stata completamente rifatta la segnaletica, sia orizzontale sia verticale. Nuovi cartelli, segnali rifrangenti e delimitazioni più visibili aiutano a guidare meglio gli automobilisti, riducendo il rischio di incidenti, soprattutto in condizioni di scarsa visibilità come pioggia o nebbia.

Sicurezza e mobilità: un investimento che guarda al futuro

I 1,7 milioni spesi non sono solo una risposta all’emergenza, ma parte di una strategia più ampia per proteggere le infrastrutture in zone esposte a eventi meteorologici violenti. Curare le strade significa garantire collegamenti più sicuri e affidabili per tutti, prevenendo disagi e pericoli.

L’intervento del 2024 dimostra l’impegno delle amministrazioni nel mantenere una rete viaria efficiente, soprattutto alla luce dei cambiamenti climatici e della maggiore frequenza di fenomeni estremi. La rapidità con cui si è intervenuti ha limitato i danni sul piano sociale ed economico, confermando che agire tempestivamente è la vera chiave in situazioni di crisi.

Tutti gli enti coinvolti hanno lavorato in modo coordinato, rispettando tempi e standard tecnici, per assicurare un risultato solido e duraturo. Questa esperienza sottolinea l’importanza di investire in infrastrutture resilienti, capaci di adattarsi alle sfide ambientali senza mettere a rischio la sicurezza di chi usa la strada ogni giorno.