Violento terremoto magnitudo 7.4 scuote la Colombia: danni e crolli a San José del Palmar

Un boato improvviso ha squarciato il silenzio delle montagne intorno a San José del Palmar: un terremoto di magnitudo 7.4 ha scosso la Colombia con violenza rara. La scossa, registrata a 107 chilometri di profondità, ha mitigato in parte la forza distruttiva, ma non ha evitato danni importanti. Case crollate, strade incrinate, e una popolazione che ora vive con il fiato sospeso. In una regione abituata a tremori minori, questa scossa ha segnato un prima e un dopo.

Un sisma potente, ma meno distruttivo grazie alla profondità

Le reti sismiche nazionali e internazionali hanno subito registrato il terremoto e lanciato l’allarme. Una magnitudo di 7.4 significa un rilascio enorme di energia, capace di causare danni anche a distanza dall’epicentro. Tuttavia, la profondità dell’ipocentro, a 107 chilometri, ha smorzato la forza della scossa.

Si tratta di una profondità intermedia, che fa sì che le onde sismiche si disperdano maggiormente nel sottosuolo. Per questo motivo, la superficie ha subito meno sollecitazioni rispetto a un terremoto simile ma più superficiale. In sostanza, pur essendo stata una scossa fortissima, in molte zone la gente l’ha avvertita meno di quanto ci si aspetterebbe.

Gli esperti sottolineano che questa caratteristica ha probabilmente evitato danni ancora più gravi. I terremoti più vicini alla superficie, infatti, tendono a provocare distruzioni più vaste proprio per la vicinanza alle strutture abitate.

Danni e primi soccorsi: la situazione sul posto

Appena scattato l’allarme, sono arrivate numerose chiamate di emergenza dalle zone colpite. A San José del Palmar e dintorni, diversi edifici hanno subito danni importanti, con casi di crolli parziali o totali.

I soccorsi sono entrati subito in azione: la protezione civile ha mandato squadre per controllare la stabilità degli edifici e per aiutare chi ne aveva bisogno. Le autorità locali hanno convocato riunioni straordinarie per monitorare la situazione e organizzare gli interventi più urgenti.

Anche se il terremoto non ha interessato direttamente grandi città, si registrano feriti e molte persone spaventate che hanno lasciato le proprie case. I media stanno puntando l’attenzione sulle zone rurali e montane, spesso più esposte a rischi come frane e smottamenti causati dal sisma.

San José del Palmar e il territorio sismico: un’area ad alto rischio

L’area tra la costa pacifica colombiana e le montagne è un crocevia di placche tettoniche — sudamericana, Nazca e caraibica — che si scontrano e causano frequenti terremoti di varia intensità.

San José del Palmar si trova in una zona da tempo riconosciuta come a rischio sismico, anche se eventi di questa potenza sono rari. Negli ultimi anni, gli enti di protezione hanno intensificato i controlli e potenziato sistemi di allerta e prevenzione.

Il terremoto di oggi, con un ipocentro profondo, fa parte di una dinamica legata agli strati profondi della crosta e della litosfera, che può essere seguita da altre scosse, anche più piccole. Per questo, nelle prossime ore è prevista una sorveglianza attenta, per prevenire eventuali repliche o danni secondari.

Le autorità scientifiche stanno analizzando i dati insieme alle reti di monitoraggio internazionali, per capire come potrà evolvere la situazione. Intanto, la popolazione è invitata a restare calma ma pronta a evacuare se necessario.

Questo terremoto rappresenta un momento importante per mettere in luce l’importanza delle misure di sicurezza e la capacità delle comunità locali di resistere a eventi naturali così violenti.