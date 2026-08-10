Scoperto a Mazara del Vallo relitto romano con centinaia di anfore a 46 metri di profondità

A 46 metri sotto la superficie del mare di Mazara del Vallo, emerge un relitto romano che sembra sospeso nel tempo. La nave, affondata tra il II e il I secolo a.C., è stata scoperta grazie a una recente esplorazione subacquea. Ancora carica di reperti, custodisce anfore Dressel 1A, due massicci ceppi d’ancora in piombo e un altro oggetto dello stesso materiale. Ogni elemento racconta una storia: quella degli antichi scambi commerciali nel cuore del Mediterraneo.

Nel cuore del Mediterraneo, la scoperta di un relitto romano

Il relitto è stato localizzato durante una campagna di immersioni lungo la costa di Mazara del Vallo, in Sicilia, terra ricca di testimonianze archeologiche di ogni epoca. A 46 metri di profondità, la sua esplorazione richiede tecniche subacquee avanzate. I resti della nave, insieme ai materiali ben conservati, raccontano di un commercio intenso nel Mediterraneo centrale tra la tarda Repubblica Romana.

Le anfore Dressel 1A, riconosciute con precisione, erano usate soprattutto per trasportare olio d’oliva. Questo tipo di anfora, noto per la sua forma elegante e resistente, era prodotto in serie e diffuso in molti porti romani. Lavorare a quella profondità, con reperti così fragili, impone grande cautela agli archeologi subacquei.

La zona di Mazara del Vallo, crocevia di rotte commerciali fin dall’antichità, ha già regalato molte scoperte. Ritrovare un relitto come questo aiuta a tracciare con più precisione le rotte di navigazione, i carichi trasportati e i legami tra i centri economici romani.

Anfore, ancore e storie di mare: i reperti raccontano

Dal relitto emergono soprattutto anfore Dressel 1A, robusti contenitori in ceramica usati per trasportare liquidi come l’olio d’oliva, pilastro dell’economia romana. La quantità di questi vasi suggerisce un carico commerciale destinato a rifornire i mercati del Mediterraneo.

Accanto alle anfore, spiccano due ceppi d’ancora in piombo, indice di tecniche di ormeggio già ben sviluppate all’epoca. Il piombo garantiva il peso necessario per mantenere la nave salda contro vento e correnti. Un altro oggetto in piombo, dalla forma meno chiara, è ancora da studiare.

Questi reperti non sono solo oggetti, ma chiavi per capire le rotte, la natura delle merci e le tecniche navali romane. Con analisi dettagliate e confronti con altri ritrovamenti, si potrà ricostruire la storia della nave e l’origine del suo carico, elementi fondamentali per conoscere meglio la navigazione di allora.

Archeologia subacquea: cosa ci aspetta nei prossimi mesi

Anche se la scoperta ha già acceso molte ipotesi, servono ancora indagini più approfondite per capire da dove veniva la nave e cosa le è successo. La profondità a cui si trova il relitto rende tutto più complicato, soprattutto per documentare e recuperare i reperti senza rovinarli.

Il passo successivo sarà una campagna di rilievi più dettagliata, con sonar ad alta risoluzione e robot subacquei per mappare tutta l’area. Immersioni mirate permetteranno di recuperare i reperti più fragili e di studiare la struttura dello scafo rimasta sul fondo.

L’archeologia subacquea nel Mediterraneo è una disciplina in continua crescita e ogni nuova scoperta, come questa, cambia un po’ il modo in cui vediamo la navigazione romana. Grazie a un lavoro di squadra tra storici, archeologi e tecnici, si potrà chiarire meglio come si muovevano le merci e quali tecniche si usavano tra II e I secolo a.C.

Il relitto di Mazara del Vallo è un’occasione unica per arricchire la nostra conoscenza di un periodo cruciale nella storia del Mediterraneo antico. La Sicilia, crocevia di scambi e culture, torna a raccontare la sua storia, immergendo chi guarda i suoi fondali in un passato ricco di memorie.