Smettere di fumare: solo il 4% ci riesce da solo, ecco il metodo combinato che aumenta il successo al 60%

Ogni anno migliaia di persone tentano di dire addio alle sigarette. Ma solo una minoranza ce la fa davvero. Perché smettere non significa solo rinunciare alla nicotina. Dietro quella voglia c’è una trappola a tre teste: dipendenza fisica, abitudini consolidate e fattori psicologici che agiscono insieme, rendendo il percorso insidioso. Per uscirne serve più di una semplice buona volontà: occorre un approccio integrato, che metta insieme prevenzione, farmaci mirati e sostegno psicologico. Lo confermano gli esperti del Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute, che con il progetto “Smettodifumare” hanno messo a punto una strategia capace di aumentare le chance di successo fino al 60%.

Tre nemici da battere per dire addio al fumo

Pensare che sia solo la nicotina a tenere incollati al vizio è un errore. Gli specialisti del Centro Nazionale Dipendenze e Doping spiegano che chi fuma combatte contemporaneamente contro tre forme di dipendenza. La più evidente è quella chimica: la nicotina agisce sul cervello, regala un piacere momentaneo e calma l’ansia a breve termine. Ma non è tutto. C’è poi la dipendenza comportamentale, ovvero l’abitudine a certi gesti ripetuti, come portarsi la sigaretta alle labbra, accenderla dopo i pasti o durante una pausa.

Infine, c’è la dipendenza psicologica, quella più sottile ma non meno potente: la sigaretta diventa un rifugio per gestire emozioni come stress, noia o ansia. Questa componente è spesso legata all’ambiente e alle relazioni sociali, e rende il distacco ancora più complicato. Per questo non basta togliere la nicotina: bisogna lavorare su tutti e tre i fronti.

Farmaci e supporto psicologico, la formula vincente di “Smettodifumare”

Il progetto promosso dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità punta proprio a questo: un percorso integrato contro le tre dipendenze. Alla base ci sono i farmaci, che aiutano a combattere la dipendenza chimica. Cerotti, gomme o pastiglie alla nicotina permettono di diminuire gradualmente la dose, riducendo i sintomi da astinenza. Ci sono poi farmaci non nicotinici, che agiscono direttamente sui circuiti cerebrali legati al piacere e alla ricompensa.

Ma non basta. Il sostegno comportamentale gioca un ruolo fondamentale per cambiare abitudini radicate e affrontare la parte psicologica. Con sedute di counseling, terapie cognitive-comportamentali e gruppi di supporto, si impara a riconoscere e combattere i meccanismi mentali e sociali che spingono a fumare, trovando modi diversi per gestire stress e disagio. I dati parlano chiaro: combinando questi approcci, la percentuale di successo passa dal 4% dei tentativi in solitaria a quasi il 60%.

Un’opportunità concreta per i fumatori italiani

“Smettodifumare” segna un passo avanti importante nella battaglia contro il fumo in Italia, un problema che pesa ancora molto sulla salute pubblica. Grazie a interventi su misura, tanti riescono a lasciare la sigaretta alle spalle. Il progetto offre strumenti pratici e informazioni chiare per chi vuole smettere ma non sa da dove partire o ha paura di fallire.

In tutta Italia ci sono centri specializzati che garantiscono assistenza, farmaci e percorsi strutturati, rompendo l’isolamento tipico di chi prova a smettere da solo. Riconoscere le tre dipendenze ha fatto capire quanto sia importante un trattamento completo. Così si possono mettere in piedi programmi più efficaci, che guardano al problema in tutte le sue sfaccettature, con risultati più duraturi e una qualità di vita migliore per chi decide di cambiare.

Lasciare il tabacco porta benefici enormi, dalla prevenzione di malattie cardiovascolari e respiratorie fino a quella dei tumori. E mentre i numeri del progetto confermano i risultati, resta fondamentale continuare a informare, sensibilizzare e offrire risorse concrete per aiutare chiunque voglia intraprendere questo difficile ma possibile cammino.