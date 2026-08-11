Eclissi Solare 12 Agosto 2026: Come Fotografare con lo Smartphone in Sicurezza Senza Danneggiare la Fotocamera

Redazione

11 Agosto 2026

Il 12 agosto, milioni di persone alzeranno gli occhi al cielo per ammirare l’eclissi solare. Un evento raro, certo, ma che nasconde insidie reali: guardare il sole senza filtri adeguati può danneggiare gli occhi in modo irreversibile. Non sono solo gli occhi a rischiare; anche fotocamere e videocamere, se puntate direttamente verso il sole senza protezioni, possono subire danni seri. Per questo, non basta la curiosità: serve attenzione, filtri certificati e qualche accorgimento preciso. La sicurezza, in questi casi, non è un optional.

Occhiali e filtri: cosa serve davvero per non correre rischi

Per osservare l’eclissi in sicurezza, gli unici occhiali affidabili sono quelli che rispettano lo standard internazionale ISO 12312-2:2015. Questi occhiali montano un filtro speciale che blocca raggi ultravioletti, infrarossi e la luce visibile più intensa. Il filtro deve avere una densità ottica molto alta, indicata come ND100000, capace di ridurre la luce a un centesimo dell’intensità originale. Solo così si evitano danni al cristallino e alla retina, anche dopo un’esposizione breve.

Chi usa binocoli o telescopi deve assicurarsi che anche questi strumenti siano dotati di filtri conformi alle norme. Occhiali senza certificazione, filtri improvvisati o fai-da-te sono pericolosi e non garantiscono nessuna sicurezza. Insomma, meglio non rischiare.

Proteggere la fotocamera: filtri specifici e attenzione ai dettagli

Non sono solo gli occhi a correre pericoli durante l’eclissi: la luce intensa può danneggiare anche i sensori delle fotocamere e videocamere. Per scattare o filmare senza problemi, è indispensabile montare un filtro solare specifico, con le stesse caratteristiche di densità e certificazione degli occhiali.

Il filtro va posizionato con cura davanti all’obiettivo, perché solo così si evita di bruciare il sensore o la lente. Niente pellicole adesive o soluzioni improvvisate: non garantiscono la protezione necessaria. Se il filtro è difettoso o montato male, il rischio di danni irreparabili è alto.

Prima del 12 agosto, chi vuole riprendere l’eclissi dovrebbe controllare attentamente il proprio equipaggiamento e testare il filtro per assicurarsi che non abbia graffi o imperfezioni. Durante le riprese, è consigliabile limitare i tempi di esposizione per non surriscaldare i componenti interni della macchina.

12 agosto: un appuntamento da non perdere, ma con la testa sulle spalle

L’eclissi del 12 agosto è un’occasione unica per ammirare e fotografare un fenomeno naturale straordinario. Ma per goderselo davvero, la parola d’ordine è sicurezza. Occhiali con filtri ND100000 certificati ISO 12312-2:2015 e filtri solari idonei per le fotocamere non sono un optional, ma un must.

Esperti e autorità mettono in guardia contro soluzioni fai-da-te e filtri non certificati: il rischio per gli occhi è serio e, in casi estremi, irreversibile. Anche l’attrezzatura fotografica, spesso costosa, va tutelata con le dovute precauzioni.

Il 12 agosto sarà un giorno di attesa e meraviglia. Chi arriva preparato potrà vivere il momento senza preoccupazioni, con la sicurezza di proteggere la propria vista e il proprio strumento. Un’eclissi da guardare, fotografare e ricordare, sempre con la massima attenzione alla qualità e alla sicurezza dei filtri usati.

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