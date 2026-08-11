Perseidi 2026, il vero picco cade nella notte tra 12 e 13 agosto

La notte tra il 12 e il 13 agosto 2026 è il momento di massima attività delle Perseidi nel 2026: non si tratta della tradizionale data del 10 agosto, spesso indicata per abitudine. In questo anno la fase lunare favorevole—la Luna nuova—renderà il cielo più scuro e le scie luminose più facili da notare.

Lo sciame è comunque visibile per settimane: la finestra utile va da metà luglio fino alla fine di agosto, con attività più intensa nell’intervallo tra l’11 e il 13 agosto.

Quando guardare il cielo nel 2026

Nel linguaggio comune la sera del 10 agosto viene spesso chiamata “notte delle stelle cadenti”, ma dal punto di vista astronomico il picco statistico delle Perseidi è previsto qualche giorno dopo. Perseidi 2026 mostrano un aumento dell’attività tra l’11 e il 13 agosto e il valore massimo nella notte citata sopra.

Anche nelle notti del 10 e dell’11 agosto sarà possibile vedere numerose meteore, soprattutto dopo mezzanotte, ma la probabilità di osservare le scie più deboli aumenta nella notte tra il 12 e il 13 quando l’oscurità sarà maggiore.

Perseidi: cosa sono e perché brillano

Le cosiddette “stelle cadenti” delle Perseidi sono meteore, lampi di luce causati da piccoli frammenti che si incendiano entrando nell’atmosfera. Si tratta di meteoroidi, granelli di polvere e detriti che restano distribuiti lungo l’orbita della cometa 109P/Swift‑Tuttle, che passa vicino al Sole con un periodo di circa 133 anni.

Quando la Terra attraversa questa zona, i granelli impattano l’atmosfera a velocità elevate — dell’ordine di decine di chilometri al secondo — producendo le scie luminose che possiamo osservare. Lo sciame prende il nome dalla costellazione di Perseo perché il radiante appare in quella direzione, ma le meteore possono apparire in ogni parte del cielo.

Come osservare al meglio le Perseidi

Non servono strumenti complessi: per aumentare le probabilità di vedere molte meteore servono invece buio e pazienza. Alcuni accorgimenti pratici possono fare la differenza:

Scegliere un luogo lontano dall’ inquinamento luminoso , come campagne, colline o aree montane.

, come campagne, colline o aree montane. Preferire orizzonti aperti, senza palazzi o alberi che limitino la vista.

Iniziare l’osservazione dopo mezzanotte e proseguire fino alle prime ore del mattino, quando Perseo sale più alto nel cielo.

Evitare di usare lo smartphone: la luce del display riduce l’adattamento notturno; aspettare almeno circa 20 minuti perché gli occhi si abituino al buio.

perché gli occhi si abituino al buio. Portare coperta o sedia reclinabile, vestiti più caldi, acqua e qualcosa da mangiare per restare all’aperto più a lungo.

In condizioni ideali, nel 2026 si potrebbero raggiungere decine di meteore all’ora, con i momenti più intensi concentrati attorno al picco.

Eventi e osservazioni organizzate

Chi preferisce un’osservazione guidata può partecipare alle serate organizzate da centri di divulgazione astronomica. Un esempio citato per il 2026 è il GAL Hassin – Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche a Palermo, che dedica alle stelle cadenti diverse serate nello stesso periodo.

Il centro propone attività nelle date 9, 11, 12, 13 e 14 agosto con diverse opzioni di biglietto: Biglietto Standard per attività pomeridiane, Biglietto Osservazione del Cielo per la fascia serale e Biglietto Full Day che unisce pomeriggio e notte. Le attività pomeridiane partono dalle 17:00, mentre le sessioni serali iniziano intorno alle 21:30 nel Parco dello Spazio e del Tempo; sono disponibili gli strumenti della Terrazza Osservativa e il Galhassin Robotic Telescope (GRT).

La prenotazione è obbligatoria tramite il sito ufficiale galhassin.it, sezione prenotazioni, dove sono indicate le pagine per i diversi tipi di biglietto.

Dove andare se resti in città

Per chi non può raggiungere un osservatorio restano valide soluzioni “fai da te”: parchi urbani poco illuminati, terrazze con vista ampia e rilievi collinari fuori dai centri abitati. In molte province italiane i rilievi collinari, i parchi naturali e le zone montane dell’Appennino offrono cieli notturni decisamente più scuri rispetto alla pianura: meno luce artificiale significa più Perseidi visibili.

La notte tra il 12 e il 13 agosto 2026 resta il riferimento migliore per chi vuole massimizzare le probabilità di vedere lo spettacolo: con la Luna nuova e un cielo scuro, le scie luminose, anche le più deboli, saranno più evidenti.