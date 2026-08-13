Ferrovia dei Parchi: scopri la Transiberiana d’Abruzzo tra borghi, paesaggi mozzafiato e convogli d’epoca

La ferrovia Sulmona-Isernia si arrampica tra le montagne selvagge dell’Appennino, un nastro d’acciaio che sembra sfidare il tempo e le asperità del territorio. In inverno, i binari scompaiono sotto una coltre di neve, incorniciati da valli silenziose e cime imbiancate. Chi sale a bordo non si limita a spostarsi da un punto all’altro, ma attraversa un paesaggio che cambia con le stagioni, un viaggio nel cuore pulsante dell’Abruzzo e del Molise. Non è un treno qualunque: la chiamano “Transiberiana d’Abruzzo”, un nome che evoca storie antiche e la forza di una natura indomita.

Una ferrovia nata per unire terre isolate

Quasi cento chilometri di rotaie che, agli inizi del Novecento, hanno spezzato l’isolamento tra Abruzzo e Molise. Le montagne dell’Appennino centrale non hanno mai facilitato i collegamenti, con i loro rilievi impervi e i venti gelidi. Costruire questa ferrovia ha significato affrontare sfide enormi, scavando gallerie nella roccia e tracciando il percorso tra paesaggi difficili.

Per chi vive qui, la ferrovia è stata molto più di un mezzo di trasporto: ha permesso scambi di merci e persone, dando una spinta allo sviluppo di queste terre. Il nome “Transiberiana d’Abruzzo” nasce proprio dall’idea di una linea lunga e impegnativa, simile a quella russa, ma con un carattere tutto italiano. Questa ferrovia racconta la fatica e l’ingegno di chi l’ha costruita, ma anche il rapporto profondo tra uomo e natura.

La rinascita grazie alla Ferrovia dei Parchi

Negli ultimi anni, la Sulmona-Isernia ha ripreso vita con il progetto Ferrovia dei Parchi. L’obiettivo? Rilanciare queste linee meno frequentate puntando sul turismo e sulla valorizzazione dell’ambiente. Chi sale a bordo oggi trova un’esperienza pensata per immergersi in alcuni degli scenari più belli del centro Italia, rispettando il territorio.

Nel 2024 la linea è stata restaurata, ma senza perdere il fascino del passato. I treni che la percorrono sono autentici convogli d’epoca degli anni Trenta, restaurati con cura per garantire sicurezza e comfort, ma senza rinunciare all’atmosfera di una volta. Così il viaggio diventa una finestra aperta sulla storia e sul paesaggio, un modo più lento e consapevole di scoprire queste regioni.

Tra gole profonde e altipiani innevati: uno spettacolo da non perdere

Il treno si snoda tra paesaggi mozzafiato. Si attraversano gole come quella del fiume Sangro, con le sue pareti rocciose a strapiombo che lasciano senza fiato. Tra gallerie scavate nella montagna e tratti all’aperto, lo sguardo si perde su pascoli e orizzonti ampi, soprattutto in autunno, quando i colori caldi dominano il panorama.

Con l’arrivo dell’inverno, tutto si trasforma. La neve ricopre gli altipiani, coprendo ogni cosa con un manto bianco e silenzioso. I borghi attraversati dal treno sembrano sospesi nel tempo, avvolti in una calma quasi irreale. Il convoglio avanza lentamente, regalando a chi viaggia il tempo di godersi ogni dettaglio.

Viaggiare nel tempo: un’esperienza tra natura e memoria

Salire su un treno d’epoca lungo la Sulmona-Isernia significa tornare indietro nel tempo. Gli interni in legno, le poltrone di velluto, i particolari originali raccontano storie di viaggi di un’altra epoca, di viaggiatori in cerca di avventura o di quiete tra queste montagne.

Qui il viaggio non è solo spostamento, ma un’esperienza culturale e sensoriale. Fuori dal finestrino scorrono lentamente paesaggi, piccoli paesi e borghi dove la vita sembra scorrere a ritmi antichi. La Ferrovia dei Parchi ha saputo valorizzare tutto questo, trasformando la linea in un esempio di turismo ferroviario sostenibile e di memoria viva.

Sulmona e Isernia non sono solo due punti sulla mappa, ma un viaggio attraverso la natura e la storia di Abruzzo e Molise. Cento chilometri di rotaie che raccontano un territorio e chi lo abita, tra paesaggi, neve e racconti di una volta.