Shark Iy143heu: nuovo aspirapolvere senza filo a 199 euro con aspirazione potente e smart

Quando l’aspirapolvere si fa davvero comodo, la pulizia di casa cambia faccia. Shark lancia il modello iy143heu, un cordless che non punta solo sulla potenza, ma soprattutto sulla praticità. Al cuore del dispositivo c’è un motore robusto, affiancato da sensori intelligenti capaci di adattare l’aspirazione a ogni tipo di pavimento. Il risultato? Polvere e sporco catturati senza sprechi di energia. Senza fili che intralciano, leggero da sollevare e facile da manovrare: questo Shark sembra fatto su misura per chi vuole pulire senza complicazioni.

Motore potente che non spreca energia

Al centro dell’iy143heu c’è un motore capace di mantenere un’aspirazione costante, sia sui pavimenti duri che sui tappeti più spessi. A differenza di altri modelli economici, qui c’è un sistema intelligente che aumenta la potenza solo quando serve, per esempio su tappeti o moquette, mentre si abbassa automaticamente su superfici lisce come parquet o piastrelle. Questo non solo fa risparmiare energia, ma allunga anche la durata della batteria, permettendo di pulire più a lungo senza dover interrompere per ricaricare.

Sensori che semplificano la vita

Uno dei punti forti di questo Shark sono i sensori che riconoscono il tipo di pavimento e regolano in tempo reale l’aspirazione. “Non serve più cambiare manualmente le impostazioni: si accende e si passa l’aspirapolvere, che si adatta da solo.” Questo è particolarmente comodo in case con stanze diverse, dove si alternano piastrelle, laminato e tappeti. Così si pulisce meglio, con meno fatica e meno tempo perso.

Design leggero e autonomia pratica

Shark ha pensato anche a chi cerca un buon prodotto senza spendere troppo. L’iy143heu è compatto e leggero, facile da manovrare anche negli angoli più stretti. La batteria non è la più grande della gamma, ma garantisce una durata più che sufficiente per una pulizia di media grandezza. La ricarica è veloce e semplice, così si riducono i tempi morti. Senza fili, si può usare ovunque, anche in posti senza presa, come soffitte o garage.

Accessori pensati per ogni angolo di casa

Il modello viene fornito con diversi accessori utili per ogni esigenza: c’è una spazzola multifunzione per tappeti e pavimenti duri e un bocchettone per fessure, ideale per pulire battiscopa, spazi stretti o gli interni dell’auto. Cambiare gli attrezzi è semplice e veloce, così si affrontano senza problemi superfici e sporco diversi. Un aspirapolvere versatile, che non richiede l’acquisto di accessori extra.

Una scelta pratica per pulire senza complicazioni

La Shark iy143heu si conferma un’opzione concreta per chi vuole un aspirapolvere senza fili che unisca tecnologia e facilità d’uso a un prezzo accessibile. È pensato per risolvere i problemi di tutti i giorni senza complicazioni o regolazioni difficili. Con questo modello, pulire diventa più semplice, veloce e meno faticoso, migliorando davvero l’esperienza delle faccende domestiche in ogni casa.