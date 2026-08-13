Alghero lancia la sperimentazione per salvare la Posidonia: nuovi ormeggi in quattro calette chiave

Le praterie di Posidonia oceanica, cuore pulsante del Mediterraneo, rischiano di scomparire sotto il peso delle ancore e degli ormeggi troppo invasivi. Ad Alghero, la risposta arriva con un cambio netto nelle modalità di attracco lungo la costa. Non si tratta solo di spostare barche, ma di proteggere un ecosistema fragile, vitale per la qualità delle acque e la biodiversità marina. Nel frattempo, i diportisti non vengono messi da parte: l’obiettivo è conciliare la tutela ambientale con il piacere della navigazione, mantenendo il mare accessibile e vivo. È una sfida che il locale Ufficio circondariale marittimo ha deciso di affrontare con decisione, tracciando nuove regole e interventi mirati.

Nuova mappa degli ormeggi per salvare la Posidonia

Le praterie di Posidonia sono il cuore pulsante dell’ecosistema marino: favoriscono la biodiversità, proteggono la costa dall’erosione e assorbono grandi quantità di anidride carbonica. A Alghero, queste preziose distese si trovano proprio lungo tratti di costa molto frequentati da barche da diporto. Per evitare danni irreparabili, l’Ufficio circondariale marittimo ha ridisegnato la mappa degli ormeggi, spostando boe e installazioni in modo da ridurre l’impatto ambientale.

Il nuovo piano limita la presenza di boe nelle aree più pregiate e vulnerabili, trasferendole in zone meno a rischio. Si punta così a un sistema più ordinato e sostenibile, basato su criteri scientifici. I diportisti dovranno attenersi a queste nuove regole, evitando di ancorare direttamente sui fondali ricoperti di Posidonia, per permettere al mare di rigenerarsi.

Nuove regole per i diportisti, più controlli e responsabilità

L’Ufficio circondariale marittimo di Alghero ha lanciato un programma di controlli e revisione continua delle aree di ormeggio. Il progetto mette al centro la salvaguardia delle praterie di Posidonia, senza dimenticare le esigenze di chi frequenta il mare per piacere. Sono state introdotte norme più rigide per il rilascio dei permessi di ormeggio e per la gestione delle aree, con controlli più serrati per evitare comportamenti dannosi.

Tra le indicazioni più importanti, l’uso di boe fissate su pali o sistemi galleggianti che non danneggiano il fondale. Attenzione anche a smaltire correttamente i rifiuti e a evitare sversamenti di carburante, per non inquinare le acque. Durante l’estate, squadre di controllo sono state impegnate a vigilare sul rispetto delle nuove disposizioni.

Cosa cambia per chi va in barca a Alghero

Le modifiche agli ormeggi hanno avuto un impatto immediato sulle attività nautiche lungo la costa. I diportisti devono adattarsi a nuove aree e a regole più severe, ma senza perdere la possibilità di accedere al mare. L’obiettivo è chiaro: permettere a tutti di godersi la navigazione, limitando al massimo i danni all’ambiente.

Anche il turismo nautico sta vivendo questa fase di adattamento, con una crescente richiesta di informazioni e servizi che aiutino a rispettare le nuove norme. Sono nate offerte che uniscono la passione per il mare a una maggiore attenzione all’ambiente. Serve però un po’ di tempo per abituarsi a questa nuova realtà, sia per gli operatori che per i diportisti.

Posidonia, un tesoro da proteggere tra natura e sviluppo

Salvaguardare la Posidonia oceanica è ormai una priorità per tutte le comunità costiere del Mediterraneo. A Alghero, queste praterie giocano un ruolo cruciale nell’equilibrio dell’ecosistema marino e nelle strategie contro i cambiamenti climatici. Proteggerle significa migliorare la qualità dell’acqua, mantenere la biodiversità e preservare le spiagge dall’erosione.

Serve un lavoro di squadra: enti pubblici, operatori del mare, ambientalisti e cittadini devono collaborare. Le nuove regole sugli ormeggi sono solo un pezzo di un puzzle più grande, che comprende sensibilizzazione, ricerca e interventi per limitare l’impatto umano. Solo così si può conservare questo patrimonio senza mettere un freno allo sviluppo e al turismo.

Alghero si propone così come esempio di una gestione attenta e integrata del territorio marino, capace di coniugare tutela e uso sostenibile. Un modello da cui altre località costiere potrebbero prendere spunto.