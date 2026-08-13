Cagliari, crisi con Esposito: nuovo certificato per stress e possibile addio a mercato chiuso

Il silenzio tra il club e l’attaccante è diventato assordante. Dopo l’annuncio del ritiro, le tensioni sono esplose, complicando un rapporto già fragile. Lui dice di voler lasciare il calcio, eppure, nelle ultime settimane, si è fatta strada una voce inattesa: un possibile trasferimento all’ultimo minuto di mercato. Le trattative, mai davvero interrotte, sembrano ora avviate a un punto di non ritorno. Entrambe le parti sembrano pronte a chiudere, forse per sempre.

Rapporto incrinato dopo il ritiro

Il clima tra il club e l’attaccante è ormai ai minimi termini, con una comunicazione ridotta all’osso e distanze che sembrano impossibili da colmare. Da quando ha annunciato il ritiro, il giocatore ha smesso di partecipare alle attività sportive e agli eventi pubblici organizzati dalla società. Il nodo principale riguarda la gestione degli ultimi dettagli contrattuali e l’atteggiamento del club, che ha scelto di prendere le distanze, probabilmente per evitare complicazioni legali o organizzative. Secondo voci raccolte negli ambienti sportivi, le comunicazioni sono quasi azzerate, alimentando una rottura ormai difficile da ricucire.

Il confronto diretto è stato evitato per non alimentare ulteriori tensioni, ma questo ha rallentato ogni possibile soluzione. Nemmeno gli intermediari sono stati coinvolti, creando un clima surreale e poco produttivo. Così, il giocatore è rimasto isolato, mentre la società va avanti con la riorganizzazione della rosa senza considerare più la sua presenza. Il ritiro, più che un semplice addio, sta diventando un problema burocratico ed emotivo da risolvere.

Ultimi giorni di mercato: si riapre la pista cessione

Proprio nell’ultimo scorcio di mercato, il futuro dell’attaccante potrebbe prendere una piega inaspettata. Nonostante la decisione ufficiale di ritirarsi, in questi giorni diversi club si sono fatti avanti, attratti dalla sua esperienza e dal valore che ancora mantiene agli occhi dei tifosi. Questo ha spinto il giocatore a riconsiderare un possibile ritorno in campo, almeno per un periodo limitato, anche se la situazione resta incerta. Negli ultimi giorni i contatti si sono intensificati, segno che un trasferimento potrebbe concretizzarsi proprio negli ultimi momenti della finestra di mercato.

Le offerte sul tavolo sono per lo più contratti brevi o prestiti con opzione di rinnovo legata alle prestazioni. Si stanno valutando anche questioni come i diritti d’immagine e le condizioni fisiche attuali, fattori che potrebbero condizionare l’accordo. Dal canto suo, il club sembra disposto a lasciare andare il giocatore a condizioni vantaggiose, per evitare nuovi attriti interni e puntare a una riduzione del monte ingaggi. Con la chiusura del mercato che si avvicina rapidamente, tutto resta ancora aperto e in divenire.

Nel frattempo, ufficialità non ne arrivano e l’atmosfera resta carica di dubbi e incertezze. Un’eventuale cessione non sarebbe solo una svolta per la carriera dell’attaccante, ma anche un segnale importante per una squadra che sta attraversando una stagione complicata dal punto di vista gestionale. Le prossime ore saranno decisive per chiudere questo capitolo e per capire quale sarà il futuro, dentro e fuori dal campo.