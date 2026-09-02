Scoperto nel Sahara un Cimitero di Squali di 75 Milioni di Anni con Denti del Gigante Preistorico Cretoxyrhina mantelli

Nel bel mezzo del Sahara, dove oggi si estendono solo dune e rocce aride, giace un tesoro nascosto. Abu-Tartur, una terra che appare desolata, 75 milioni di anni fa era invece un mare caldo e poco profondo, brulicante di vita. Qui sono stati scoperti fossili di squali antichissimi, così numerosi e ben conservati da ribaltare quello che pensavamo di sapere su quell’epoca. Tra i ritrovamenti più impressionanti c’è il dente del Cretoxyrhina mantelli, un gigante preistorico che fa di Abu-Tartur un punto di riferimento imprescindibile per chi studia gli ecosistemi marini del tardo Cretaceo.

Un mare nascosto sotto la sabbia del Sahara

Quando pensiamo al Sahara, immaginiamo un deserto inospitale. Ma sotto quella sabbia si celano tracce di un passato molto diverso. Le ricerche a Abu-Tartur hanno portato alla luce un ambiente marino del tardo Cretaceo, un’epoca in cui i continenti stavano prendendo la forma attuale, ma il paesaggio e il clima erano tutt’altro che quelli odierni. Il mare che copriva questa regione era caldo e poco profondo, popolato da una varietà sorprendente di creature marine. Al vertice della catena alimentare c’erano gli squali, di specie e dimensioni diverse.

La quantità di denti fossili trovati aiuta a ricostruire con precisione gli spazi che questi animali occupavano. Abu-Tartur si presenta come un vero e proprio cimitero di squali: i resti di diverse specie si sono accumulati nel tempo in strati di sedimenti che raccontano migliaia di anni di vita marina. È interessante notare che non sono stati trovati altri grandi vertebrati, il che suggerisce che gli squali dominassero incontrastati, sfruttando diverse strategie di caccia a varie profondità.

Cretoxyrhina mantelli, il colosso del Cretaceo superiore

Tra le specie scoperte, il Cretoxyrhina mantelli spicca per dimensioni e importanza. Simile per certi versi allo squalo bianco di oggi, poteva superare gli otto metri. I suoi denti, robusti e specializzati, sono stati trovati in gran quantità durante gli scavi. Questo predatore era adattato a cacciare prede di grandi dimensioni, come pesci ossei e forse rettili marini.

Studiare il Cretoxyrhina mantelli è fondamentale per capire come si sono evoluti i grandi squali predatori nel Cretaceo. La sua presenza nel bacino di Abu-Tartur offre uno sguardo prezioso sugli equilibri ecologici e le dinamiche alimentari di allora. I denti fossilizzati, oltre a mostrare quanto fossero imponenti questi animali, permettono di analizzare dettagli anatomici attraverso tecniche avanzate di microscopia e datazione.

Ciò che rende questa scoperta ancora più preziosa è lo stato di conservazione dei reperti. Spesso, in altri siti, i fossili sono rovinati o frammentari. Qui invece si possono studiare caratteristiche morfologiche con più precisione e migliorare i modelli che spiegano come predatori e prede interagivano in quel mare lontano.

Sette specie di squali raccontano un ecosistema complesso

Non c’è solo il Cretoxyrhina mantelli: nei sedimenti di Abu-Tartur sono stati identificati denti di altre sei specie di squali. Questa varietà indica che quel mare sosteneva un ecosistema articolato, con diversi ruoli ecologici. Alcune specie erano più piccole, probabilmente specializzate in prede diverse e con modi di caccia propri.

La distribuzione dei denti negli strati sedimentari mostra cambiamenti ambientali avvenuti nel tempo, forse legati a variazioni climatiche o a spostamenti geografici. Questi mutamenti hanno influenzato la fauna marina, con specie che scomparivano e altre che prendevano il loro posto, segno di un ecosistema in continua evoluzione.

La presenza contemporanea di diverse specie suggerisce una complessa rete di relazioni, con predatori attivi e altri più opportunisti. Questi dati aiutano a colmare una lacuna nella conoscenza del Cretaceo superiore africano, un’epoca e un luogo ancora poco indagati sotto il profilo paleontologico.

Abu-Tartur apre nuove strade nello studio del Cretaceo africano

La scoperta di questo cimitero di squali rappresenta un passo avanti importante per la paleontologia africana e mondiale. Fino a oggi, le informazioni sulla fauna marina del tardo Cretaceo in Africa erano scarse e spesso provenivano da siti meno completi o da regioni costiere diverse.

Ora si può finalmente confrontare con più precisione quanto accadeva in Africa con quanto si sa di altri continenti, aiutando a capire come si muovevano queste specie e come influivano sugli ecosistemi marini. È un tassello fondamentale anche per studiare l’impatto dell’estinzione di massa che segnò la fine del Cretaceo.

L’uso di tecnologie moderne, come la tomografia computerizzata e l’analisi isotopica, dà nuovo valore ai reperti, rivelando particolari finora nascosti. Abu-Tartur si conferma così una finestra aperta sulla storia antica del Sahara e sul ruolo chiave degli squali preistorici nelle catene alimentari marine del Mesozoico.