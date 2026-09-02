Alessandro Di Battista migliora a Cuba e torna in Italia venerdì con l’aeroambulanza assicurata

“Sto combattendo, ma ce la farò”. Alessandro Di Battista non ha nascosto la fatica, né la preoccupazione, in un messaggio lanciato ai suoi follower da Cuba. Ricoverato dal 28 agosto dopo un malore serio, l’ex deputato affronta giorni complicati, lontano dall’Italia. La buona notizia, però, c’è: il ritorno a casa è imminente. Venerdì, un aereoambulanza lo riporterà in patria, grazie all’intervento della sua assicurazione. Nel frattempo, ringrazia chi gli è stato vicino, in un clima carico di solidarietà e speranza.

In ospedale a Cuba: la convalescenza e il giudizio sui medici

Nel suo post sui social, Di Battista ha voluto sottolineare la professionalità e la rapidità con cui i medici cubani lo hanno curato fin dal primo momento. Un apprezzamento confermato anche dai medici italiani che lo seguono da lontano. Questo riconoscimento pubblico è un segnale importante sull’efficacia delle strutture sanitarie cubane, nonostante le difficoltà note del sistema. Durante la degenza, Di Battista ha raccontato di aver incontrato molti medici e infermieri palestinesi formatisi proprio a Cuba. Ha colto l’occasione per ribadire la sua denuncia sulla situazione in Palestina, sottolineando come la tragedia coinvolga anche chi, in ospedale, cerca di salvare vite, in un intreccio doloroso tra politica e umanità.

Il ricovero e l’intervento della diplomazia italiana

L’ex deputato del Movimento 5 Stelle era stato portato d’urgenza venerdì scorso all’ospedale di Santa Clara, dopo giorni di mal di testa persistente e un malore improvviso che gli ha fatto perdere conoscenza. Le sue condizioni hanno reso necessario un trasferimento a L’Avana per cure più approfondite, su indicazione dei medici cubani. Nel frattempo, le istituzioni italiane si sono subito attivate. L’ambasciatrice italiana a Cuba, Simona De Martino, ha visitato l’ospedale di Santa Clara per seguire da vicino la situazione e mantenere un filo diretto tra autorità italiane e sanitarie locali. Grazie a questo intervento, si è potuto organizzare il rientro in sicurezza con un’aereoambulanza, con i costi coperti dall’assicurazione di Di Battista.

Da parlamentare a giornalista: il percorso di Di Battista dopo la politica

Alessandro Di Battista, nato nel 1978, è stato parlamentare del Movimento 5 Stelle dal 2013 al 2018. Entrato nella prima legislatura del Movimento, si è presto fatto notare per le sue posizioni nette contro la vecchia politica, diventando uno dei volti più rappresentativi della corrente “movimentista”. Dopo un solo mandato, ha scelto di non ricandidarsi, pur sostenendo attivamente il Movimento alle elezioni del 2018. La sua distanza dalla politica istituzionale è diventata più evidente quando i 5 Stelle si sono schierati con il governo Draghi, scelta che lo ha portato a prendere le distanze dal gruppo.

Negli ultimi anni, Di Battista si è dedicato al giornalismo: ha realizzato reportage su scenari internazionali complessi e ha collaborato con testate come Il Fatto Quotidiano. Ha poi ampliato il suo lavoro con documentari televisivi, continuando a raccontare storie spesso ignorate dai media tradizionali, mantenendo sempre uno sguardo critico su temi sociali e geopolitici di peso.

La sua recente esperienza a Cuba si inserisce in questo percorso di impegno e denuncia, che porta avanti nonostante la lontananza dal Parlamento e le sfide personali che sta attraversando.