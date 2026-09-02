Gruppo Capri sceglie l’hub ferroviario di Afragola per la nuova campagna Gutteridge e Alcott

Tra le pietre secolari di una dimora storica, il gruppo Capri ha scelto di presentare le nuove collezioni Gutteridge e Alcott. Non una semplice sfilata, ma un racconto visivo che intreccia moda e memoria. La Campania, terra natale del gruppo, fa da sfondo a questa fusione di passato e presente, dando respiro a capi che parlano di stile con un legame profondo alla tradizione. Ogni scatto della campagna fotografica diventa così un piccolo viaggio, dove l’eleganza moderna si confronta con muri antichi e atmosfere cariche di fascino.

Tra storia e innovazione: la scelta della location

Il gruppo Capri ha voluto mettere in luce il legame con il territorio andando oltre la semplice estetica. La location scelta per presentare le collezioni è un vero e proprio patrimonio culturale, testimone della storia e dell’architettura locale. Un luogo che ha conservato intatte le sue caratteristiche originarie, con volte, cortili e materiali autentici. Non è solo un omaggio a Napoli e alla Campania, ma un messaggio chiaro: moda e cultura possono camminare insieme.

Questo sfondo valorizza ogni capo delle collezioni Gutteridge e Alcott, facendo risaltare tessuti, colori e dettagli. L’atmosfera, raccolta ma vivace, crea immagini raffinate che catturano l’attenzione sia degli appassionati di moda sia degli amanti dell’arte e del patrimonio. Il contrasto tra abbigliamento moderno e scenari classici regala un equilibrio visivo di grande effetto, sostenendo al meglio la storia che i brand vogliono raccontare.

Gutteridge e Alcott: le nuove collezioni in primo piano

Le nuove proposte di Gutteridge e Alcott puntano a un equilibrio tra stile contemporaneo e richiami classici. Il gruppo Capri ha scelto di offrire capi versatili, pensati per gusti e bisogni diversi. Gutteridge si concentra su modelli eleganti, pensati per chi cerca un’eleganza sobria e senza tempo. Tessuti di qualità e linee pulite caratterizzano una collezione che veste l’uomo moderno con rigore sartoriale.

Alcott, invece, si rivolge a un pubblico più giovane e dinamico, con capi casual ma curati. La linea segue le tendenze attuali, mettendo l’accento sui dettagli e sulla versatilità dei singoli pezzi. Le tonalità spaziano da quelle neutre a quelle più vivaci, offrendo soluzioni adatte sia alla vita di tutti i giorni sia a momenti più informali e di svago.

Le due collezioni non si raccontano solo nei capi, ma anche attraverso la campagna fotografica che ne esalta l’identità e trasmette la filosofia in modo immediato e coinvolgente.

Quando moda e territorio si incontrano in una campagna fotografica

Scegliere di realizzare una campagna in un luogo che racconta la storia dell’azienda aiuta a rafforzare l’identità del brand. Nel caso del gruppo Capri, la decisione è strategica sia per la comunicazione sia per il marketing territoriale. Le immagini diventano così uno strumento per mettere in risalto non solo i prodotti, ma anche la storia e i luoghi.

Questo approccio crea un valore aggiunto, percepibile da chi conosce il territorio e da chi scopre Napoli e la Campania per la prima volta attraverso queste foto. La campagna diventa un racconto che unisce moda e cultura, offrendo a chi osserva un’esperienza a più livelli.

Ogni dettaglio della fotografia è curato: dalla luce alle pose, fino allo sfondo architettonico. Ogni scatto racconta un pezzo di tradizione e innovazione, confermando quanto sia importante saper unire passato e presente per costruire un futuro solido nel mondo della moda.