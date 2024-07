Allarme per i colpi di calore, prevenirli è semplicissimo e non solo in spiaggia: usa questa tecnica

In estate purtroppo i colpi di calore sono molto frequenti. Ma c’è un modo semplicissimo per prevenirli. Vediamo cosa bisogna fare.

L’estate è meravigliosa sotto molti aspetti: sole, mare, vacanze. Purtroppo, però, ha anche qualche inconveniente: quando le temperature si alzano è frequente accusare colpi di calore. C’è una tecnica molto semplice ma molto efficace per prevenire questo disturbo.

I colpi di calore non sono solo molto fastidiosi ma, se non riconosciuti in tempo, possono degenerare ed essere anche pericolosissimi. In alcuni casi, addirittura, fatali. Ma in cosa consiste, esattamente, il colpo di calore? Si tratta di una situazione di ipertermia.

In pratica, a causa delle eccessive temperature a cui siamo esposti, la temperatura corporea arriva a superare i 40 gradi e il soggetto inizia a presentare anche segni di alterazione dello stato di coscienza. È indispensabile riconoscere tempestivamente il colpo di calore perché esso può provocare il cedimento degli organi interni.

I soggetti maggiormente a rischio sono i bambini, gli anziani e le persone con forte sovrappeso e coloro che, a causa di disturbi di salute, non sudano correttamente e, dunque, non riescono a regolare la temperatura del corpo. Ma, in tutti i casi, c’è una tecnica semplicissima per prevenire i colpi di calore.

Colpi di calore: ecco come prevenirli

I colpi di calore, purtroppo, sono un malessere che colpisce parecchie persone durante l’estate. Se non viene riconosciuto in tempo può portare al danneggiamento irreversibile degli organi interni a causa del surriscaldamento del corpo. C’è una tecnica semplicissima ma molto efficace per prevenire questo disturbo. Vediamo cosa bisogna fare.

Di solito il nostro corpo – quando è sano – riesce a regolare perfettamente la temperatura interna attraverso la sudorazione. Il tanto odiato sudore, in realtà, è un “salvavita”. Ma quando il tasso di umidità supera il 75% l’organismo fa fatica a regolarsi e, allora, può arrivare il colpo di calore.

Per prevenirlo, prima di tutto, idratati molto: bevi molta acqua a temperatura ambiente ed evita assolutamente alcolici o caffeina. Vesti con indumenti leggeri, larghi e traspiranti e a tavola stai leggera perché una cattiva digestione può peggiorare la situazione. Evita, quindi, carni rosse, formaggi grassi e cibi fritti.

Oltre a tutto questo c’è un trucco molto semplice che può aiutarti a prevenire i colpi di calore: versa acqua fresca sul corpo o, ancora meglio, posiziona un asciugamano con ghiaccio sul petto per un minuto ogni dieci minuti per ridurre la temperatura interna.

Se lavori alla scrivania e stai seduta molte ore, posiziona vicino ai piedi una bacinella di acqua con del ghiaccio e ogni tanto immergili. Infatti l’applicazione di acqua fredda o ghiaccio sulla pelle accelera il processo di raffreddamento del corpo. Naturalmente evita di esporti al sole durante le ore più calde della giornata.