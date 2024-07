Endless Love, anticipazioni seconda stagione: Kemal annulla le nozze, cosa accadrà

In base alle anticipazioni di Endless Love Kemal deciderà di annullare le nozze. Ecco cosa accadrà nel corso della seconda stagione.

Stando agli spoiler della seguitissima serie di origini turche Kemal Soydere sarà protagonista di un inaspettato colpo di scena. Il motivo della sua scelta lascerà tutti quanti a bocca aperta!

Da qualche mese a questa parte è sbarcata sul piccolo schermo nostrano una nuova serie televisiva che è riuscita in poco tempo ad appassionare un’ampia fetta di pubblico. Si tratta di Endless Love, che racconta la tormentata relazione amorosa tra Nihan e Kemal.

Proprio quest’ultimo, stando alle anticipazioni della seconda stagione, prenderà una decisione che contribuirà per l’ennesima volta a cambiare il corso delle cose. In particolare deciderà di annullare le nozze. Ma con chi e, soprattutto, per quale motivo? Scopriamolo assieme!

Spoiler Endless Love, salta il matrimonio: la decisione inaspettata di Kemal, svelato il motivo

Pur essendo innamorata di Kemal, Nihan ha dovuto sposare Emir per colpa di un ricatto. Deluso dal comportamento della bella Sezin, che continuerà ad essere la moglie di Emir, Kemal deciderà di dare il via ad un nuovo capitolo della sua vita assieme ad Asu. Kemal compirà questo gesto anche per rendere felice il signor Hakki.

Malato terminale, l’uomo farà sapere a Kemal che il suo ultimo desiderio è di vederlo al fianco di Asu. Soydere si fidanzerà, pertanto, con la sorella segreta di Emir e i due saranno prossimi al grande passo. Una relazione che non riuscirà però a rendere felice Kemal, il quale continuerà a nutrire dei forti sentimenti per Nihan. Una storia d’amore tormentata e impossibile che continuerà ad avere delle ripercussioni anche nel corso della seconda stagione.

Dopo aver appreso che Ozan non si è suicidato, Kemal e Nihan indagheranno per tentare di scoprire cosa sia realmente accaduto. I due trascorreranno pertanto tanto tempo assieme e finiranno per dormire nello stesso letto assieme alla piccola Deniz. Kemal capirà così di non aver mai dimenticato la bella Sezin. L’uomo deciderà pertanto di parlare con Leyla e confiderà a quest’ultima di aver compreso di essere ancora innamorato di Nihan.

Stanco di fingere, deciderà di far visita ad Asu e le riconsegnerà l’anello di fidanzamento e tenterà di far tornare Kemal sui propri passi, proponendo di spostare la data del matrimonio. L’uomo, però, non vorrà sentire ragioni e sottolineerà il fatto di non ricambiare i suoi sentimenti. Un gesto inaspettato, attraverso il quale Kemal manderà all’aria le imminenti nozze con Asu.