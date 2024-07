Kate Middleton, il posto segreto dove si rifugia per sfuggire alle pressioni degli impegni: “Paga 4mila euro alla volta”

Kate Middleton si nasconde in un rifugio segreto, un luogo dove le pressioni pubbliche non possono raggiungerla.

I reali inglesi sono personaggi pubblici a tutti gli effetti, vip che godono (e soffrono) dell’attenzione mediatica e del tentativo dei paparazzi di coglierli in momenti privati ed esclusivi. Per questo motivo i membri della famiglia reale inglese possiedono diverse residenze, alcune più isolate di altre, dove potersi rifugiare in via temporanea.

Kensington Palace ad esempio – la dimora dei Principi del Galles – si trova all’interno dei giardini omonomi londinesi, aperti al pubblico. Chiunque può accostarsi ai cancelli e sperare di intravedere da lontano Kate e William insieme ai loro figli. Di conseguenza, quando i dottori hanno comunicato alla Principessa la diagnosi di cancro, il primo passo è stato quello di allontanarla da Kensington Palace, in modo da proteggerla dalle pressioni esterne.

Adelaide Cottage ed Anmer Hall, a confronto, sono praticamente irraggiungibili. Uno degli escamotage utilizzati dagli architetti che studiarono soprattutto le residenze estive si riassume nel circondare le ville con enormi giardini, ettari di terra che fungono da scudo per i reali inglesi. Dettagli per evitare la folla acclamante e occhi indiscreti, consentendo così ai residenti reali di godere di un minimo di privacy e tranquillità.

Il rifugio di Kate Middleton (e non solo): costa 4 mila euro e prevede uno staff di 96 persone

Non si sa nulla sui reali inglesi, a meno che non siano loro a comunicare ai sudditi (e al mondo) movimenti e notizie esclusive. Le uniche indiscrezioni alle quali le testate giornalistiche possono accedere si riassumono nelle informazioni traghettate fuori dalle residenze dagli insider di palazzo. La maggior parte delle volte però, si rivelano delle sterili fake news.

I collaboratori della Royal Family sono molto leali, infatti pensano a proteggere la sfera intima e privata dei loro datori di lavoro con maniacale attenzione, così come avviene nel piccolo rifugio del valore di quasi 4 mila euro, che vien utilizzato da Kate di Meddleton e non solo. All’interno dell’aeroporto di Heathrow, lontano da sguardi indiscreti, si nasconde la cosiddetta Windsor suite. Una piccola stanza arredata con opere d’arte ed elementi di design, provvista di uno staff di 96 persone (incluso un portiere in livrea).

In questa piccola stanza i membri della Royal Family attendono di essere imbarcati sui voli di linea. Possono accedervi sia per i viaggi istituzionali, sia per le eventuali vacanze in famiglia. Il prezzo si aggira intorno ai 3.930 euro (3.300 sterline), somma che viene versata al termine di ogni utilizzo. Tra i membri dello staff c’è anche un personal shopper che accompagna il membro senior a fare acquisti, evitando le file e l’attenzione di occhi indiscreti.