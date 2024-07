Temptation Island, la super villa di Tony in Sardegna: la casa da sogno del dj

Temptation Island: Tony ha una super villa in Sardegna? La casa da sogno del dj è spettacolare. Il web è letteralmente impazzito.

Tony e Jenny sono stati gli assoluti protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, il reality show condotto da Filippo Bisciglia. Hanno deciso di intraprendere questa avventura nel programma estivo più controverso degli ultimi anni per testare la forza del loro sentimento. Nel corso della prima settimana, Jenny nel villaggio delle fidanzate ha visto molti filmati del suo compagno, ascoltando anche dichiarazioni che l’hanno messa a dura prova. Il simpaticissimo dj ha infatti ammesso di subire il fascino delle donne e di divertirsi molto durante le sue serate.

Jenny, nonostante sia più giovane del suo fidanzato ha dimostrato di essere matura ed ha acquisito nuove consapevolezze. Ha compreso di volere accanto a sé un uomo capace di accompagnarla nel suo percorso di vita, senza ostacolarla. Anche Tony ha compreso di aver commesso degli errori nei suoi confronti, ammettendo di averla condizionata e di averle imposto il suo stile di vita. Nonostante l’atteggiamento di Tony abbia ferito Jenny, quest’ultima ha deciso di dargli un’altra chance ed hanno lasciato insieme il villaggio.

Temptation Island, la super villa di Tony in Sardegna solleva un polverone mediatico

Il sentimento che li unisce è molto forte, per questo hanno deciso di continuare a vivere la loro storia con nuove consapevolezze. I fan si sono riversati sui profili social di entrambi per continuare a seguirli e, un particolare non è passato in sordina. Stando infatti ai rumors sembrerebbe che Tony abbia una bellissima casa in Sardegna. Le foto dell’abitazione hanno fatto il giro del web, ingenerando ammirazione. In realtà, non sembrerebbe essere di sua proprietà. Secondo gli utenti si tratterebbe di un’abitazione appartenente ad altri.

Non è chiaro dunque se i Tony possieda o meno questa villa, ciò che è certo è che l’indiscrezione ha mandato la rete in tilt. In molti infatti hanno iniziato a commentare il fatto con ironia. Nel frattempo gli utenti hanno augurato a Toni e Jenny tutta la felicità che meritano. Seppur la giovane è stata criticata per la scelta di abbandonare il programma insieme a lui, in molti si sono sciolti dinanzi alla forza del loro amore. Jenny è profondamente innamorata del suo compagno così come Tony lo è di lei. Anche se ha flirtato con altre ragazze all’interno del villaggio infatti, è certo che il suo cuore batte soltanto per la compagna.