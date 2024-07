William e Harry hanno un segreto mai venuto fuori: c’entra la mamma Lady Diana

Grazie alle lettere personali di Lady Diana, pubblicate di recente, è stato svelato un segreto che riguarda William ed Harry

Un segreto che William e Harry portano avanti da tantissimi anni e che solo ora emerge grazie alla loro mamma, Lady Diana, o meglio grazie alle sue lettere, di cui sono stati pubblicati di recente alcuni stralci. Le parole della donna sono fondamentali per comprendere molto del rapporto tra i due principi.

William e Harry oggi appaiono più distanti che mai e, a quanto pare, non c’è alcuna possibilità per i due di poter ritornare ad avere un buon rapporto. Ma quello che tutti ricordano sono i tempi in cui i due fratelli facevano sognare il mondo intero nel mostrarsi insieme più uniti che mai. Ma ecco cosa è emerso dalle lettere di Diana.

William e Harry, il segreto nascosto nelle lettere di Lady Diana: ecco di cosa si tratta

William e Harry sono stati due fratelli legatissimi nonostante oggi non abbiano alcun rapporto e pare non ci siano i presupposti per poter risolvere i conflitti. I due erano davvero legati e a provarlo sono anche le lettere della mamma, la principessa Diana. Lady D amava scrivere le sue sensazioni su tutto quello che le capitava e chiaramente non poteva dimenticare i suoi due figli. Il quotidiano britannico The Indipendent ha infatti riportato alcuni estratti delle lettere scritte da Lady D, in cui la donna parlava dell’amore immenso per i suoi adorati figli.

Nelle lettere di Lady Diana alla governante, Violet Colllison, parlava anche di William e Harry, che a quell’epoca erano solo due bambini. Li descriveva come affettuosi, in particolare parlava dell’amore del fratello maggiore nei confronti del minore. “William adora il suo fratellino e passa tutto il tempo a riversare su Harry una scorta infinita di abbracci e baci “, scriveva Lady Diana colma di gioia per l’amore tra i due fratelli.

Queste parole oggi commuovono ancora di più considerando il fatto che tra i due fratelli non ci sono più rapporti. Quanto accaduto in questi ultimi anni avrebbe sicuramente addolorato la principessa Diana. Le incomprensioni tra Harry, suo padre Re Carlo e William hanno portato a duri attacchi contro la Royal Family da parte dello stesso e Harry e da parte di sua moglie Meghan Markle. Le voci su una possibile riconciliazione grazie all’intervento di Re Carlo sono costanti, ma lo sono altrettanto quelle che vedono il rifiuto deciso di William. Solo il tempo ci dirà sei due fratelli riusciranno a mettere da parte il loro rancore.