Pesce in tavola, è davvero fresco? Occhio a questi dettagli: ti salvano da brutte sorprese

Saper riconoscere il pesce fresco è davvero indispensabile: ecco i dettagli a cui dover, necessariamente, prestare attenzione.

Quando si decide di acquistare il pesce al supermercato, o dal pescivendolo, bisogna sempre interessarsi della provenienza e soprattutto della freschezza che possiede quest’ultimo. A meno che non ci si rechi in quel posto con l’intenzione di prenderne alcuno congelato, appare abbastanza difficile non capire o non accorgersi se il pesce comprato è fresco o meno.

A tal proposito, è bene conoscere i dettagli necessari che fanno comprendere se il pesce che porterete in tavola sia davvero fresco o meno. In questo modo si eviteranno brutte sorprese con i commensali presenti in sala.

Come riconoscere il pesce fresco: i dettagli a cui fare attenzione

Il pesce fresco è davvero buonissimo e necessario se si desiderano creare piatti davvero unici e soprattutto deliziosi. A tal proposito, nel momento in cui ci si reca dal pescivendolo, è bene osservare il pesce che si ha dinanzi e che si desidera acquistare e capire, magari anche domando al diretto interessato, se quest’ultimo sia fresco o meno. Si sa, il sapore cambia continuamente! Ovviamente per poterlo capire c’è bisogno di un po’ di impegno e di un po’ di esperienza. Conoscere i trucchetti per acquistare del pesce fresco può salvarci da figuracce dinanzi ai commensali e da diversi errori davvero futili.

Tra i trucchetti/consigli da poter mettere in pratica per riconoscere del pesce fresco, troviamo senz’altro: