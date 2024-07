Alessandra Celentano, spunta un video inedito di 40 anni fa: com’è cambiata

Alessandra Celentano, la temuta professoressa di Amici, 40 anni fa era completamente diversa: ecco il video che mostra come è cambiata.

La meravigliosa Alessandra Celentano è conosciuta da tutti per il suo carattere severo e per la sua bellezza. Ma com’era da piccola? Ecco un video inedito di 40 anni fa in cui appare completamente diversa da come è oggi.

La coach più temuta e famosa di Amici è finita al centro dell’attenzione per un video apparso sui social e che nessuno conosceva. Alessandra Celentano 40 anni fa, ovvero nel 1981, appariva per la prima volta in televisione ed era completamente diversa rispetto a oggi. Eccola in tutto il suo splendore: riuscite a riconoscerla?

Com’era Alessandra Celentano? Ecco il video di 40 anni fa: la ballerina e la sua prima volta in tv

Fin da bambina Alessandra Celentano ha iniziato a studiare danza con maestri di fama internazionale. Ha perfezionato il suo talento e la sua arte presso la prestigiosa Opera di stato di Budapest. Successivamente, grazie a una borsa di studio, ha seguito anche un corso di perfezionamento professionale di danza a Reggio Emilia.

A metà degli anni Ottanta è entrata nell’Aterballetto diretto da Amedeo Amodio, dove ha interpretato anche ruoli da prima ballerina. Il suo talento non è di certo passato inosservato tanto che ha lavorato con i più importanti coreografi come Alanchine, Forsythe, Tetley, Childs.

La Celentano ha collaborato anche con tantissimi maestri della danza quali Elisabetta Terabust, Alessandra Ferri, Monique Loudières, Alessandro Molin, Vladimir Derevianko, Julio Bocca. Insomma prima di diventare docente e coach di Amici ne ha fatta di strada. Ma ecco il video della sua prima volta in tv, quando aveva solo 15 anni.

Dalle immagini si possono notare tutte le differenze rispetto a oggi, a partire dal colore dei capelli, che ora sono biondo platino e che all’epoca erano scuri. Anche la timidezza con la quale si mostrava, a causa della giovanissima età, oggi è solo un ricordo. Alessandra è sincera e severa e i suoi alunni la temono tantissimo. Sicuramente 40 anni sono davvero tanti e chiaramente tutti cambiano molto durante tutto questo tempo, quello che però non è mai cambiato in lei è la passione per la danza.