Pentole umide sul piano cottura, i danni sono enormi ma viene fuori solo ora: può accadere anche a te

Si può commettere un grave errore e causare forti danni se si mettono le pentole umide sul piano cottura: ecco perché e come comportarsi.

Ogni cucina è dotata di un piano cottura che può essere composto da diversi materiali. Il piano cottura è delicato e richiede cura e attenzione al momento dell’uso.

Ci sono i piani di cottura tradizionali, in cui i fornelli funzionano a gas, ci sono poi quelli elettrici e i più innovativi piani di cottura ad induzione. Per ognuno di questi sono necessarie le dovute precauzioni per non incorrere in problemi anche di grave entità e per non rovinarli, così da farli durare a lungo e in ottime condizioni.

Molto spesso, senza volerlo, si commettono degli errori che si potrebbero benissimo evitare. Sia che si tratti di un piano cottura classico che di uno ad induzione è opportuno sapere come usarlo, le cose da non fare, gli oggetti giusti da utilizzare. Scopriamo cosa c’è da sapere per non commettere errori gravi.

L’errore delle pentole umide sul piano cottura: questo e gli altri errori che lo rovinano

Uno dei più comuni e frequenti errori che si commettono in cucina riguarda proprio il piano cottura e quello che vi si pone sopra. Quando si utilizza il piano a induzione bisogna sapere che non tutti i tipi di tegami vanno bene.

Occorrono pentole apposite: solitamente sono contrassegnate da un simbolo a forma di serpentina così da distinguerle e individuarle facilmente e sono composte da un fondo ferroso. Se non si usano le pentole adatte il piano cottura può danneggiarsi irreparabilmente. Un altro sbaglio comune da non fare è adoperare attrezzi come mestoli, cucchiai e coltelli che non devono mai toccare il piano cottura perché possono causare graffi e lesioni.

Anche porre sopra il piano delle pentole bagnate e umide è un’azione assolutamente da non fare. L’acqua e l’umidità contribuiscono a rovinare il piano per cui è bene assicurarsi sempre che il fondo sia completamente asciutto prima di adagiarle. Proprio perché il piano cottura soffre l’umidità, è importante che non venga mai installato accanto al lavandino.

Gli schizzi d’acqua potrebbero causare danni irrimediabili. L’attenzione deve essere posta anche sui detergenti da usare per la pulizia. Sono vietati i detersivi aggressivi e l’uso di spugnette abrasive. Detergenti specifici, ad azione delicata, e morbidi panni in microfibra, sono invece da preferire.

Bisogna ricordarsi anche di rimuovere le macchie nell’immediatezza in cui queste si formano e non lasciare che si asciughino e si incrostino. Se non si pulisce il piano in maniera tempestiva. il lavoro di pulizia diventerà molto più difficile, con il rischio di rovinarlo in maniera irreparabile.