Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, la foto in vacanza che ha infiammato il web

I fan di Luisa Ranieri e Luca Zingaretti sono felicissimi per la foto di loro due insieme in vacanza. Immagini che fanno bene al cuore.

I due attori Luisa Ranieri e Luca Zingaretti formano una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo italiano. Vederli insieme in vacanza è una vera gioia per i loro tantissimi fan, specie se si mostrano belli e sorridenti come il sole nelle foto pubblicate sui social.

A dire quanto siano felici insieme sono i loro volti radiosi, ma anche la canzone scelta per la storia di Instagram pubblicata in queste ore dall’attrice, sempre pronta a stupire i suoi follower con delle istantanee parecchio apprezzate. Era il lontano 2005 quando i due si sono conosciuti sul set del film televisivo Cefalonia, per poi fidanzarsi lo stesso anno e, infine, sposarsi con una cerimonia intima a Ragusa (Sicilia) il 23 giugno del 2012.

Una coppia indissolubile e molto apprezzata perché assieme ai loro figli formano una famiglia splendida. Infatti i due attori hanno due figlie, ossia Emma, la primogenita (2011) e Bianca (2015). Media e fan considerano la relazione di Luisa e Luca come una delle più solide nel mondo dello spettacolo. A dimostrarlo c’è anche una recente foto pubblicata dall’attrice, in cui lei e il marito sono sorridenti e in vacanza insieme.

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, che gioia vederli così in vacanza: nella foto sono belli come il sole

La stabilità di molte coppie può venire meno durante i lunghi anni di convivenza e matrimonio, mentre quella esistente tra Luisa Ranieri e Luca Zingaretti appare inscalfibile.

Di recente l’attrice napoletana ha deciso di condividere uno scatto sul suo profilo di Instagram, che vede come protagonisti lei stessa assieme al marito. A fare da sottofondo c’è il brano Un briciolo di allegria di Blanco. I fan della coppia non possono che essere felici nel vedere i due attori felici e sorridenti.

L’amore e la spensieratezza sembrano essere gli elementi fondanti della loro relazione, lunga e priva di sbavature. In merito al loro rapporto, recentemente ha destato comunque sorpresa quello che Luisa Ranieri ha svelato nel corso di un’intervista rilasciata a Vanity Fair in occasione dell’uscita dell’ultimo film di Paolo Sorrentino, Parthenope, in cui lei ha recitato come protagonista. L’attrice ha dichiarato: “Con Luca ci amiamo da ben 20 anni e il lavoro allontana la noia. Una cosa che mi fa arrabbiare, però, è il suo stipendio, visto che guadagna più di me”.