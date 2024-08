Il Principe Harry fa preoccupare tutti: “Ha preso una decisione pericolosa”

In queste ore il Principe Harry sta facendo preoccupare tutti. Il duca di Sussex ha preso una decisione pericolosa: grande apprensione.

Tra i membri più contestati della Royal Family troviamo sicuramente il Principe Harry. Il Duca di Sussex del resto ha fatto scalpore per aver abbandonato i suoi doveri e i suoi privilegi reali assieme a sua moglie Meghan Markle. Una scelta che ha creato non pochi malumori in famiglia e che ha scatenato i tabloid inglesi contro il secondogenito di Carlo.

Negli ultimi mesi, complici anche i problemi di salute di Re Carlo e Kate Middleton, Harry ha fatto di tutto per riavvicinarsi ai suoi cari. Allo stesso tempo la Corona non gli ha concesso le misure di sicurezza previste per altri membri della Royal Family e così Meghan ha deciso di rimanere a Los Angeles. Nonostante i tentativi di riconciliazione adesso Harry ha preso una decisione pericolosa, che sta tenendo tutti con il fiato sospeso.

Il Principe Harry e quella decisione pericolosa: cosa è successo durante il suo ultimo viaggio

Il viaggio di Harry e Meghan in Colombia ha suscitato preoccupazioni e critiche, sollevando interrogativi sulla loro sicurezza e sulle motivazioni dietro la loro scelta di questa destinazione. Mentre il loro tour continua, le misure di sicurezza straordinarie che circondano la coppia sono state oggetto di attenzione e discussione. Durante il loro soggiorno in Colombia, Harry e Meghan hanno partecipato a una serie di eventi culturali ed hanno condiviso momenti festosi con i bambini delle scuole locali.

Dietro i visi sorridenti dei duchi di Sussex si cela un’altra realtà: la presenza di un imponente dispositivo di sicurezza. La coppia è stata scortata da un ampio schieramento di soldati armati e da una colonna di almeno 14 veicoli. Inoltre polizia, cecchini, droni e agenti di sicurezza privati hanno contribuito a creare un anello di protezione attorno a Harry e Meghan, con un ufficiale armato con uno scudo in Kevlar pronto a prevenire eventuali attacchi. Le misure di sicurezza rigorose hanno portato alcuni esperti reali a esprimere preoccupazioni sul viaggio.

Hugo Vickers, ad esempio, ha definito il viaggio in Colombia come “estremamente pericoloso“ e ha spiegato come la coppia stia trovando grosse difficoltà nel trovare una direzione chiara per le loro attività pubbliche. La scelta della Colombia come destinazione ha sollevato ulteriori interrogativi, specialmente considerando che il paese è stato classificato come uno dei luoghi più pericolosi da visitare nel 2024, con un aumento della criminalità e dell’instabilità in alcune regioni.

Nel frattempo Harry ha continuato ad esprimere preoccupazioni per la sicurezza di Meghan nel Regno Unito. Dopo aver perso una causa contro il Ministero degli Interni britannico riguardante il livello di sicurezza personale durante le sue visite, Harry ha ottenuto il permesso di fare appello. La questione della sicurezza rimane dunque un tema centrale per la coppia, che sembra navigare in acque turbolente sia sul piano personale che pubblico.