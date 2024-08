Sinner vince il torneo Masters 1000 di Cincinnati, ma non nasconde le difficoltà: le parole dopo il trionfo

Jannik Sinner batte Tiafoe e trionfa al Master 1000 di Cincinnati. Tra gioia e preoccupazione per il futuro, ecco le parole del numero 1 al mondo

Grande prova di forza e di ripresa quella fatta vedere da Jannik Sinner al Master 1000 di Cincinnati, dove in finale ha battuto in due set lo statunitense Tiafoe. L’altoatesino, infatti, dopo un periodo di calo, culminato con l’assenza ai Giochi Olimpici di Parigi, pur essendo rimasto al comando della classifica ATP, aveva tutto da dimostrare, e lo ha fatto nel migliore dei modi: vincendo. Dopo l’incontro, però, il tennista italiano non ha nascosto le sue difficoltà e le preoccupazioni sul futuro, lanciando un piccolo allarme in vista dei prossimi impegni sul calendario. Vediamo cosa ha detto.

Sinner vince e parla delle sue difficoltà: la verità svelata a Cincinnati

Il primo tennista italiano a raggiungere la vetta della classifica ATP, Jannik Sinner, ha trionfato al torneo Masters 1000 di Cincinnati, negli Stati Uniti, battendo in finale l’americano Frances Tiafoe con un punteggio di 7-6, 6-2. Il match è stato equilibrato solo nel primo set, che Sinner ha vinto grazie a pochi errori e a una notevole determinazione nei momenti cruciali, pur senza brillare particolarmente. Nel secondo set, invece, Sinner è partito subito in vantaggio e ha dominato, mostrando un gioco migliore rispetto al primo set e chiudendo con un chiaro 6-2. La finale è stata quindi meno combattuta rispetto alla semifinale, in cui Sinner aveva battuto il tedesco Alexander Zverev in una partita di altissimo livello.

Si tratta del terzo torneo 1000 conquistato da Sinner negli ultimi mesi, avendo già vinto a Toronto lo scorso anno e a Miami quest’anno. Complessivamente, invece, è il quinto titolo dell’anno per Sinner, il più significativo dei quali era stato l’Australian Open di gennaio, il suo primo successo in uno Slam. Quello che sta vivendo il tennista italiano, quindi, è un periodo d’oro, ma nonostante questo non ha voluto nascondere alcune sue difficoltà e le sue preoccupazioni sul futuro. Ecco cosa ha detto.

Sinner supera le difficoltà e parla del prossimo torneo: “A New York sarà diverso”

Dopo l’incontro contro Tiafoe, ai microfoni dei giornalisti Jannik Sinner ha dichiarato: “Sono felice, è stata una settimana dura. Questa partita è stata mentalmente difficile. Entrambi venivamo da semifinali lunghe, con tanta tensione. Sono felice della mia prestazione, di come ho gestito la partita e tutta la settimana”. “Ho avuto tanti alti e bassi questa settimana. Ora è importante recuperare ed essere pronto per New York, per lo US Open. È il nostro obiettivo principale per questa parte di stagione in Nord America, spero di poter mostrare del bel tennis a Flushing Meadows”.

Poi, parlando dell’ultimo periodo, non così semplice, ha commentato: “Voglio ringraziare il mio team per esserci sempre al mio fianco, anche nei momenti difficili e ne abbiamo avuti un po’ nell’ultimo periodo”.

Ora, quindi, Sinner si prepara al torneo statunitense cercando di ritrovare la forma dei tempi migliori, con l’obiettivo di conquistare il suo secondo Slam della carriera dopo quello di Mebourne.