Il nuovo trend virale da fare in aereo è pericoloso, rischiano tutti a bordo: le compagnie diramano l’allarme

Il nuovo trend da fare in aereo sta spopolando, ma è assolutamente pericoloso: le compagnie aeree lo vietano categoricamente.

Dal mondo dei social arrivano sempre nuovi trend, molti dei quali si rivelano anche pericolosi e dannosi. Affinché qualcosa diventi di tendenza è sufficiente che raggiunga un numero elevato di visualizzazioni e diventi virale in rete.

Poi, quell’oggetto o come in questo caso, quella pratica, si diffonderà a macchia d’olio, diventando a tutti gli effetti una moda seguita da molti. Negli ultimi tempi si è diffuso un nuovo trend che riguarda un’azione da fare in aereo. Molti hanno deciso di metterla in pratica, ma si tratta di qualcosa di pericoloso e infatti le compagnie aeree hanno lanciato l’allarme e mettono in guardia dal fare una cosa del genere. Nasce come idea da proporre agli anziani, ma poi ha coinvolto per lo più i giovani che la vogliono provare come esperienza strana.

Il nuovo trend da non fare in aereo, non si allacciano così le cinture: allarme delle compagnie

Sull’aereo per le fasi di decollo e di atterraggio è obbligatorio indossare le cinture di sicurezza. Stabilizzano bene la persona sul posto a sedere e impediscono che eventuali bruschi movimenti possano causare danni.

Le cinture di sicurezza, infatti, devono essere messe nella modalità illustrata dagli assistenti di volo, che all’inizio di ogni viaggio spiegano dettagliatamente ai passeggeri come queste vadano inserite. Sui social media però sta circolando una modalità alternativa di indossare le cinture di sicurezza, insolita e pericolosa.

In particolare su Tik Tok diversi video hanno mostrato passeggeri che a bordo dell’aereo indossavano la cintura non attorno alla vita, come si dovrebbe fare, ma allacciata intorno alle caviglie con i piedi appoggiati sui sedili. Gli autori di questi video sostengono che questa sia la posizione migliore e che garantisca una maggior sicurezza e lo consigliano agli anziani, più fragili e più esposti all’instabilità fisica.

Questi video hanno raggiunto milioni di visualizzazioni, con tanti che hanno tentato l’emulazione di questa bravata. Ma le compagnie aeree sono subito intervenute dicendo che questa cosa non è assolutamente sicura e vietano nel modo più assoluto di farlo. Dal punti di vista fisico gli esperti affermano che i danni potrebbero essere molto seri.

Si tratterebbe infatti di una posizione molto pericolosa in cui volare, che può causare trombosi venosa profonda, un problema di coaguli del sangue spesso associato al volo. È importante invece aver la possibilità di flettere le gambe e le caviglie per favorire il flusso sanguigno e questo consiglio è rivolto in modo particolare alle persone anziane.