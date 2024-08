Harry, l’annuncio bomba sconvolge tutti: in arrivo un nuovo “Spare”

Principe Harry, la famiglia reale trema all’idea che possa rivelate altre notizie compromettenti con un’altra autobiografia

Il principe Harry ha sorpreso il mondo intero cona la sua decisione di abbandonare il suo ruolo ufficiale in seno all’istituzione monarchica inglese. I fatti risalgono a circa cinque anni fa, tuttavia i riflettori sul secondogenito di Re Carlo non si sono mai spenti. O meglio, lui non ha mai permesso che ciò accadesse.

Si è ritirato a vita privata negli Stati Uniti con la moglie Meghan Markle e i suoi due figlioletti, ma ha utilizzato ogni mezzo mediatico per far parlare di sé, raccontando in prima persona la sua esperienza di ex rampollo della famiglia reale più famosa al mondo. Addirittura, nel gennaio 2023, il Duca di Sussex ha pubblicato un libro autobiografico dal titolo “Spare“.

Fin dalla sua nascita, avvenuta nel 1984, è stato consapevole di essere il “secondo” dopo suo fratello maggiore, il principe William. Ciò ha segnato profondamente la sua intera esistenza. Si è sempre sentito inferiore e senza uno scopo, venuto al mondo solo per essere una riserva.

Il Principe Harry pronto a replicare nuovamente il successo di “Spare”: sorpresa in arrivo a ottobre

In Spare, il Principe Harry tocca diversi argomenti. Tra i più delicati vi è, ovviamente, quello dedicato alla morte prematura della madre, Lady Diana, avvenuta nel 1997. Harry racconta il dolore devastante che ha provato quando aveva solo 12 anni e il senso di abbandono nell’affrontare un lutto così grave nel contesto di una famiglia non avvezza a mostrare apertamente le proprie emozioni.

Inoltre nell’opera autobiografica sono descritti i problemi nati in seguito al suo legame con Meghan Markle e l’incursione pesante dei media che hanno iniziato una campagna denigratoria nei confronti della sua futura moglie, basata su pregiudizi razziali. Harry non risparmia giudizi contro il padre (Re Carlo III), il fratello maggiore William e la cognata Kate Middleton. Ha raccontato aneddoti controversi e liti violentissime.

“Spare” è stato un best seller e adesso si accinge a replicare il successo di vendite. Come? É prevista l’uscita di una versione tascabile che dovrebbe essere pubblicata negli Stati Uniti il ​​22 ottobre. Nel Regno Unito sarà disponibile due giorni dopo. La famiglia reale teme che possano essere inclusi dei capitoli aggiuntivi che gettino ulteriore discredito.

Tuttavia, è stato reso noto che la copertina sarà identica alla versione rilegata così come il contenuto che rimarrà invariato. In precedenza erano state sollevate alcune ipotesi sul fatto che Harry potesse aggiungere un nuovo capitolo, soprattutto considerando quanto è successo dall’inizio del 2024 (ad esempio, la malattia di Carlo III affetto da un cancro prostatico). Non dovrebbero esserci sorprese ma sicuramente la riedizione di “Spare” riaccenderà le attenzioni sulla rivelazioni del Duca di Sussex.