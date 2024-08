“Demure”, il termine inglese tornato di moda grazie a TikTok

Come mai una parola desueta come “demure” è diventata l’ennesimo tormentone sui social, con citazioni in ogni dove? Scopriamolo

Negli ultimi giorni, specialmente su TikTok e Instagram, molte celebrità, creatori di contenuti e utenti anglofoni hanno iniziato a usare un termine inglese ormai desueto: «demure». Tra coloro che lo hanno usato ci sono le attrici Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis, attualmente impegnate nel sequel della celebre commedia del 2003 Quel pazzo venerdì. Lohan ha descritto i suoi capelli lisci come “very demure“, mentre Lee Curtis ha aggiunto che indossare la cintura di sicurezza in macchina è “very mindful“.

Demure, la parola desueta tornata di moda grazie a TikTok

Anche Penn Badgley, noto per il suo ruolo in Gossip Girl, ha girato alcuni momenti della sua ultima giornata sul set della serie Netflix You, di cui è protagonista, dicendo: «vedete come mi presento al lavoro? Very demure, very mindful». Persino l’account ufficiale della Casa Bianca su Instagram ha pubblicato un post con la frase: «Cancellare il debito studentesco di quasi 5 milioni di americani grazie a varie politiche diverse? Very mindful. Very demure».

Fino a poco tempo fa, la parola demure era sconosciuta a molti anglofoni e descrive una persona, spesso una donna, riservata, modesta, pudica e poco vistosa. Mindful, invece, è un termine più comune che indica chi è attento e responsabile delle proprie azioni. Il loro uso scherzoso di questi giorni ha origine da un video virale su TikTok, pubblicato l’8 agosto dalla creatrice di contenuti Jools Lebron.

Nel video, Lebron, una donna trans con già oltre un milione di follower su TikTok prima di questa nuova ondata di attenzione, si presenta con un trucco molto appariscente e una parrucca bionda con treccine, mostrando un aspetto decisamente eccentrico e vistoso. Il video di Lebron scherza sulla tendenza di alcune donne a cercare approvazione, spesso maschile, enfatizzando la propria modestia e virtù rispetto ad altre, mentre fa autoironia sul suo stile vistoso con cui si era presentata al lavoro pochi giorni prima.

«Vedete come mi sono truccata per andare al lavoro? Very demure, very mindful!», esordisce il video. «Non vado al lavoro con l’ombretto verde. Non sembro un pagliaccio quando vado al lavoro. Non esagero, sono molto attenta quando vado al lavoro. Vedete che aspetto presentabile ho? Mi presento al lavoro con lo stesso look che avevo al colloquio: tante di voi vanno al colloquio di lavoro truccate come Marge Simpson e poi arrivano al lavoro come Patty e Selma [le sorelle di Marge nei Simpson, molto sciatte, ndr]. Not demure».

Come spesso accade su TikTok, alcuni utenti hanno iniziato a usare la voce di Lebron come sottofondo di video in contesti completamente diversi, ad esempio per mostrare un cane dall’aria particolarmente posata ed elegante.

La tendenza a definirsi very demure, very mindful si è diffusa ancora di più dopo che, il 15 agosto, l’influencer e imprenditrice Khloé Kardashian, anche lei nota per il suo stile poco sobrio, è apparsa in un video mentre le veniva applicato del trucco. «Vedete come sto seduta qui? Molto femminile, very mindful, very demure».

Nei giorni seguenti, sono apparsi numerosi video simili, in cui i protagonisti fanno domande retoriche alla telecamera per poi concludere di essere molto modesti, molto attenti, talvolta anche molto carini (very cutesy) e molto rispettosi (very respectful). Ci sono uomini che si offrono di fare benzina per evitare che la loro compagna si sporchi le mani (very mindful) e altri che ignorano le email al lavoro (very demure). Anche offline, molte persone nei paesi anglofoni hanno iniziato a usare «very demure» per commentare ironicamente ciò che fanno mentre parlano con gli amici, o, nel caso della cantante dei Paramore Hayley Williams, per scherzare sul fatto di cantare allo stadio di Wembley davanti a 92mila spettatori.