Sanremo 2025, la lista completa dei cantanti in gara: spunta il nome impensabile

Mancano parecchi mesi all’inizio di Sanremo 2025 ed ecco che spunta già la lista completa dei cantanti tra cui è compreso un nome clamoroso.

L’attesa intorno al prossimo Festival di Sanremo è veramente tanta anche se sappiamo che la prossima edizione sarà totalmente diversa da quelle condotte per cinque anni di seguito da Amadeus. Tra le tante novità il fatto che il numero dei concorrenti in gara scenderà a 24 e le indiscrezioni regalano già i primi nomi dei cantanti.

La lista ha lasciato tutti senza parole anche perché al suo interno c’è il nome di un cantante molto amato dagli italiani e che non si vede sul palco dell’Ariston da molto tempo. Ma di chi si tratta? Scopriamo insieme il suo e gli altri 23 nomi che probabilmente si esibiranno a Sanremo 2025.

Sanremo 2025, i cantanti che potrebbero gareggiare il prossimo anno: c’è un nome bomba

Anche se per il momento non si hanno notizie ufficiali sul cast del prossimo Sanremo 2025, una cosa è certa, il festival sarà totalmente nuovo e organizzato in modo diverso, con il conduttore Carlo Conti che si troverà a fare i conti con il 65,44% di share collezionato da Amadeus l’anno prima.

Sappiamo però che Conti ha sempre portato a casa degli ottimi risultati, avendo già condotto il Festival, anche se lui e Amadeus hanno uno stile totalmente diverso. Il nome dell’artista emerso in queste ore e che ha lasciato tutti senza parole è quello di Tiziano Ferro, cantante che è molto amato in Italia ma che sappiamo essersi stabilito in America ormai da diversi anni.

Insieme a lui potrebbero salire sul palco anche Elodie insieme a Blanco, Tananai insieme a Emma, Matteo Bocelli, Gaia, Olly, Tommaso Paradiso, Bresh, Subsonica, La Rappresentante di Lista, Albano e Romina, Achille Lauro, Oramai, Coma _Cose, The Kolors, Petit, Madame, Alfa, Francesco Gabbani, Virginio e Benji e Fede.

Una lista che ha già trovato un grande consenso tra il pubblico, anche perché ci sono artisti appartenenti alla cosiddetta Generazione Z, che si aggiungerebbero a nomi storici della musica leggera italiana come Albano e Romina oppure i Subsonica, gruppo storico che negli anni ’90 ottenne un successo straordinario. Molti dicono che se davvero Tiziano Ferro sbarcasse a Sanremo sarebbe senza dubbio uno dei maggiori candidati alla vittoria finale. Non resta che aspettare e vedere se questa lista verrà confermata o meno.