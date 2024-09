P. Diddy, il rapper è stato arrestato: ecco quali sono le accuse

Il noto rapper e produttore musicale Sean “Diddy” Combs, conosciuto anche come Puff Daddy, è stato arrestato lunedì scorso a seguito di una decisione del gran giurì del tribunale di Manhattan, New York. Sebbene le accuse precise non siano state ancora divulgate, fonti vicine alla vicenda ipotizzano che l’arresto sia collegato alle numerose accuse di abusi sessuali e sfruttamento sessuale che hanno travolto l’artista negli ultimi mesi.

Combs è stato al centro di un’indagine federale che ha portato le autorità a perquisire diverse sue proprietà a New York, Miami e Los Angeles. Tali operazioni, condotte dal Dipartimento di Sicurezza Interna degli Stati Uniti, si sono concentrate sulle accuse di traffico e abuso sessuale. L’artista è già stato oggetto di diverse denunce di violenza sessuale, tra cui una particolarmente significativa da parte della cantante R&B Cassie Ventura, con cui aveva avuto una lunga relazione.

Le accuse di Cassie Ventura e il patteggiamento

Cassie Ventura, che aveva intrattenuto una relazione con Diddy per oltre dieci anni, ha accusato pubblicamente il rapper di violenze fisiche e abusi sessuali ripetuti. La denuncia, presentata nel 2023, ha avuto un impatto immediato sul panorama mediatico, ma la causa si è conclusa con un rapido patteggiamento, avvenuto il giorno successivo alla sua presentazione. Questo accordo, sebbene abbia evitato un lungo processo pubblico, ha sollevato molte domande sulle pratiche legali seguite e sulle circostanze che hanno portato alla chiusura anticipata della causa.

L’accusa di Cassie è stata solo la prima di una serie. Successivamente, altre donne hanno fatto causa a Combs, descrivendo esperienze simili di violenze e abusi. Una di queste donne ha dichiarato che gli abusi sarebbero avvenuti quando era ancora minorenne, all’età di 17 anni. Le accuse continuano ad accumularsi, mettendo sempre più pressione sul rapper e il suo team legale.

La risposta del team legale di Combs

L’avvocato di Diddy, Marc Agnifilo, ha rilasciato una dichiarazione dopo l’arresto, esprimendo delusione per la decisione delle autorità di perseguire penalmente il suo cliente. “Sean Diddy Combs è un’icona della musica, un imprenditore self-made, un amorevole padre di famiglia e un filantropo comprovato”, ha affermato Agnifilo. Ha descritto il suo cliente come una persona che ha trascorso gli ultimi trent’anni a costruire un impero e che ha collaborato pienamente con le indagini.

La difesa insiste sul fatto che Diddy non ha nulla da nascondere e che l’artista è determinato a difendere il proprio nome in tribunale. Nonostante questo, l’impatto mediatico delle accuse e la gravità dei reati contestati stanno creando una situazione difficile da gestire, sia a livello legale che di immagine pubblica.

Il video del 2016 e le denunce successive

Uno dei momenti più critici nella recente bufera giudiziaria di Combs è stato la pubblicazione di un video risalente al 2016, in cui il rapper viene visto aggredire Cassie. La CNN ha diffuso queste immagini lo scorso maggio, confermando quanto riportato dalla stessa Cassie nel novembre 2023. L’episodio si sarebbe verificato presso l’InterContinental Hotel di Century City, a Los Angeles, e il video ha rafforzato le accuse della cantante. Diddy, pur assumendosi la responsabilità per il suo comportamento in quel video, ha ammesso di aver toccato “il fondo” in quel periodo, cercando successivamente aiuto attraverso la terapia e la riabilitazione.

Nonostante il pentimento espresso da Combs, l’ondata di nuove denunce non si è fermata. Tra queste, Joi Dickerson-Neal ha affermato di essere stata drogata e violentata dal rapper, oltre ad aver subito minacce di diffusione di materiale privato a scopo di vendetta. Un’altra donna, identificata come Jane Doe, ha accusato Combs e l’artista R&B Aaron Hall di averla violentata ripetutamente negli anni ’90.

Le Indagini

A complicare ulteriormente la posizione di Combs, le autorità federali hanno iniziato a indagare anche su sospetti di traffico sessuale. Le perquisizioni condotte dalle forze di sicurezza a marzo 2024 nelle proprietà del rapper a Miami e Los Angeles sono parte di questa indagine più ampia. Il team legale di Combs ha definito queste azioni una “caccia alle streghe”, sottolineando come l’eccessivo uso della forza e la presenza mediatica coordinata stiano influenzando negativamente l’opinione pubblica. Diddy si è trasferito volontariamente a New York la scorsa settimana, in previsione delle accuse, dimostrando la sua volontà di collaborare con la giustizia. Tuttavia, con un processo ancora da svolgersi e un numero crescente di accusatori, il futuro dell’artista rimane incerto.