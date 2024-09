Uomini e Donne altro che protagonista, il super famoso già eliminato: “Fatto fuori dallo studio”

Subito un colpo di scena durante le registrazioni di questi giorni di Uomini e Donne: da protagonista ad eliminato in poche puntate.

La nuova edizione di Uomini e Donne ha finalmente una data di inizio: lunedì 23 settembre. Quest’anno, il ritorno del celebre programma condotto da Maria De Filippi ha richiesto più pazienza da parte del pubblico, a causa di uno slittamento non indifferente rispetto alle consuete tempistiche di settembre.

La ragione principale di questo ritardo è stata la seconda stagione di Temptation Island, che ha esteso il calendario delle programmazioni televisive. Questo cambiamento rappresenta un’eccezione nella tradizione del programma, solitamente puntuale con i suoi appuntamenti autunnali.

Uomini e Donne anticipazioni: il famoso già eliminato

Nonostante i ritardi, le registrazioni per la nuova stagione sono proseguite senza intoppi, culminando in sorprese durante l’ultima sessione del 12 settembre. Il blogger Lorenzo Pugnaloni ha rivelato che i primi 25 minuti delle riprese sono stati dominati dalle figure carismatiche di Gemma Galgani e Tina Cipollari. In particolare, Gemma ha sorpreso tutti decidendo di continuare la conoscenza con Raffaele, mostrando un cambio di opinione su di lui che non mancherà di suscitare interesse nel pubblico.

Uno degli eventi più significativi registrati riguarda l’eliminazione del corteggiatore Gianluca Benincasa da parte delle troniste al trono classico. Benincasa era già noto ai fan del programma come ex fidanzato della nota Antonella Fiordelisi e aveva fatto ritorno a Uomini e Donne con l’intenzione di trovare nuovamente l’amore.

Nonostante le alte aspettative legate alla sua partecipazione estiva allo show, sembra che il mental coach non sia riuscito a conquistare né Martina De Ioannon né Francesca Sorrentino. Questo episodio si aggiunge alle dinamiche interne dello studio che vedono protagonisti momenti emotivi intensi e confronti accesi tra i partecipanti, delineando così un panorama ricco di emozioni forti e colpi di scena per la nuova edizione guidata dall’inossidabile Maria De Filippi.