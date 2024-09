Re Carlo e la Famiglia Reale, tremano tutti a Palazzo: sta per uscire un nuovo libro scandalo

Il trono di Re Carlo è nuovamente minacciato, ma questa volta non è coinvolto Harry. A mettere in pericolo la Monarchia è il Principe Andrea, che intende scrivere un libro per raccontare la sua verità sul caso Epstein. La Famiglia Reale è preoccupata e si è unita per proteggere il Sovrano.

Recentemente, William è stato visto con Andrea durante una messa, un gesto che sembra voler distendere i rapporti. Tuttavia, questo riavvicinamento fa parte di una strategia per renderlo inoffensivo. Andrea ha ripetutamente espresso il desiderio di scrivere un libro sui suoi legami con Epstein, ma la Famiglia Reale teme che ciò possa compromettere la stabilità della Corona.

Una fonte vicino a Palazzo ha dichiarato che “Andrea continua a tirare fuori l’idea di raccontare la sua versione dei fatti in un libro, ma la Famiglia ritiene sia un grave errore”. Dopo l’esperienza con l’autobiografia di Harry, la Famiglia non vuole affrontare un altro potenziale ribelle. Carlo e William temono che Andrea possa seguire le orme di Harry, diventando imprevedibile e inaffidabile. Per questo motivo, cercano di mantenerlo vicino, sperando che restare parte della famiglia riduca i danni.

Le tensioni si amplificano anche per la questione del Royal Lodge, dove Andrea vive da oltre 20 anni. Re Carlo ha chiesto più volte di liberare la casa, non potendo più sostenerne i costi, ma Andrea ha ottenuto una deroga allo sfratto con promesse di ristrutturazione mai realizzate.

Nonostante le preoccupazioni della Famiglia, Andrea sembra sereno e continua la sua vita quotidiana, come dimostrano le recenti foto in cui viene visto a cavallo. Tuttavia, il suo coinvolgimento con Epstein e i relativi scandali sono al centro di una nuova serie su Amazon Prime, “A Very Royal Scandal”.