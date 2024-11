L’arte di invecchiare bene: il comune sardo di Perfasdefogu ha il segreto della longevità

Perdasdefogu, un comune sardo che cattura l’attenzione non solo per la sua bellezza naturale ma anche per l’arte di vivere e invecchiare bene. Questo luogo unico è stato recentemente protagonista di una puntata della trasmissione Geo su Rai3, dove sono stati esplorati i fattori che contribuiscono al benessere e alla longevità dei suoi abitanti.

Attraverso l’intervista a Roberto Pili, medico e presidente della Comunità Mondiale della Longevità, e Donatella Petretto, psicologa e docente, è emersa una storia straordinaria di salute e scoperte scientifiche.

I protagonisti dell’inchiesta sulla longevità

L’episodio ha visto come protagonisti Roberto Pili e Donatella Petretto, che hanno fornito spunti interessanti su un progetto innovativo di ricerca. L’indagine, intitolata “Perdas – People with Extreme Resources During Ageing in Sardinia”, mira a capire quali siano i segreti per vivere a lungo e in buona salute. L’intervista, condotta da Sveva Sagramola, ha messo in luce non solo gli aspetti scientifici del progetto, ma anche la rilevanza della cultura e delle tradizioni locali nella vita delle persone di Perdasdefogu.

Il professor Pili ha spiegato come la ricerca non si limiti ad analizzare dati biologici e genetici, ma prenda in considerazione anche fattori sociali e psicologici. Questo approccio olistico è fondamentale per comprendere come mai gli abitanti di Perdasdefogu riescano a conservare un equilibrio tra il benessere fisico, cognitivo ed emotivo anche in età avanzata. Il legame tra salute, comunità e cultura emerge come un elemento essenziale in questa ricerca, dimostrando che la longevità non è solo una questione di genetica, ma anche di come si vive nel quotidiano.

Un viaggio tra scienza e tradizione

Ma cosa rende davvero Perdasdefogu così speciale? La ricerca ha rivelato che per gli abitanti di questa comunità, la longevità è il risultato di una combinazione di fattori. Dallo studio sono emerse caratteristiche di personalità comuni tra le persone longeve, unite a pratiche di vita tradizionali che hanno resistito nel tempo. La sinergia tra questi elementi consente di sviluppare un “Psicotipo longevo”, come lo ha definito Pili, in grado di affrontare le sfide della vita quotidiana.

L’analisi è stata condotta dall’Università di Cagliari in collaborazione con la comunità locale. Questo progetto porta alla luce quanto sia importante vivere in un ambiente che favorisca l’interazione sociale. La necessità di relazioni sociali stabili e di un ambiente sano è stata sottolineata in modo chiaro da Donatella Petretto, che ha esaminato l’importanza del “sentirsi parte di qualcosa” per il benessere psicologico degli anziani di Perdasdefogu. Questi fattori, uniti a stili di vita attivi e alimentazione sana, formano le basi di una vita appagante e longeva.

Lezioni dalla comunità di Perdasdefogu

Una delle scoperte più affascinanti emerse dallo studio riguarda l’importanza della volontà di vivere. Roberto Pili ha sottolineato che questa forza interiore è essenziale, insieme a un codice morale ben definito, per affrontare le sfide della vita. Non si tratta solamente di una questione di genetica o di fortuna, ma di un attivo desiderio di partecipare alla vita e di coltivare relazioni significative.

I risultati della ricerca non rimarranno solo nel campo accademico, ma saranno integrati in programmi di psicoeducazione volti a promuovere stili di vita sani. Secondo Pili, la scoperta che la volontà di vivere in modo coerente con i propri valori contribuisce enormemente al miglioramento della qualità della vita è una lezione importante. Questo approccio potrebbe essere un’ispirazione per molte altre comunità, che cercano modi per promuovere il benessere e la longevità tra i propri membri.

Un futuro luminoso per Perdasdefogu

Pertanto, il progetto di ricerca su Perdasdefogu non si limita a svelare i segreti di una vita lunga. Esso crea un ponte tra scienza e tradizione, dimostrando che vi sono molteplici fattori in gioco quando si parla di longevità. La comunità, i suoi valori e le sue pratiche giocano un ruolo cruciale nel rendere questo piccolo angolo di Sardegna un vero e proprio laboratorio di benessere. Man mano che il mondo scientifico e quello sociale si intrecciano, si apre la strada a nuove possibilità per il futuro, sia per Perdasdefogu che per altre comunità che desiderano seguire il suo esempio.