Spoiler Beautiful, il piano di Brooke per salvare Hope: chiederà aiuto proprio a lui

Beautiful anticipazioni: Brooke ha un piano per salvare il matrimonio della figlia Hope. La Logan chiederà aiuto proprio a lui.

Le anticipazioni di Beautiful rivelano alcuni colpi di scena inaspettati. Al centro della scena della nota soap opera americana ci sono Hope e Liam. I due dopo aver ritrovato la serenità famigliare, ed essersi lasciati alle spalle il passato drammatico che hanno vissuto, ora si ritrovano ad affrontare una nuova crisi. La soap americana va in onda ormai da tantissimi anni, vista in gran parte del mondo ha un pubblico fidelizzato che non manca l’appuntamento quotidiano, soprattutto in Italia.

In onda nel primo pomeriggio di Canale 5 Beautiful incanta con le sue storie fatte di intrighi, passioni e tradimenti. Una formula di ingredienti perfetta che non accenna a subire contraccolpi negli ascolti. Nell’ultime stagioni la seconda generazione dei Forrester, ma anche dei Logan e Spencer ha preso il sopravvento e oggi l’attenzione è concentrata soprattutto sui figli di Brooke, Ridge, ma anche Bill Spencer. Dopo il viaggio a Roma che ha celebrato il successo della linea di Hope. la Logan si è avvicinata ancora una volta a Thomas.

I due, nella splendida e romantica città italiana, si sono baciati e Liam, arrivato per fare una sorpresa alla moglie, li ha visti. Tornato a Los Angeles lo Spencer decide di affrontare Hope e di rivelarle di aver assistito al bacio tra lei e Thomas. La Logan dichiara al marito di essere pentita, anche se non si spiega perché lo ha fatto. Chiede a Liam di perdonarla, ma il giovane sembra determinato a chiedere il divorzio. Non riesce a sopportare il fatto che Hope che l’ha tradito con la persona che più detesta e che tanto male ha fatto alla sua famiglia.

Beautiful, Hope si confida con Brooke: la reazione della madre

Liam va a vivere a casa del padre e confida a Wyatt di volere il divorzio. Il fratello lo invita a non essere precipitoso e a riflettere su quanto è successo. Lo Spencer torna anche da Steffy e la bacia per una seconda volta. La Forrester lo invita a non farlo più e gli ribadisce che ama suo marito FInn e non vuole mettere in pericolo il suo matrimonio.

Intanto Hope rivela a Brooke che Liam vuole separarsi. Le confida anche che la responsabilità di quanto è successo con Thomas è soprattutto sua, il figlio di Ridge non ha fatto nulla per sedurla. Preoccupata per il matrimonio della figlia, Brooke decide di voler fare qualcosa per aiutare Liam e Hope a ritrovarsi e chiede aiuto niente meno che a Ridge.

Quest’ultimo viene a sapere quanto è successo a Roma tra il figlio e Hope e resta senza parole. Lo stilista cerca di comprendere le preoccupazioni di Brooke, che sente di non essere stata un buon esempio per la figlia. Ridge interverrà sulla situazione? Parlerà con il figlio? Domande a cui per il momento non ci sono risposte.