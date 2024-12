A Quartu Sant’Elena è partito il progetto ‘GenerAzione Scuola’

Il progetto ‘GenerAzione Scuola’ ha finalmente preso il via a Quartu Sant’Elena, con l’intento di contrastare la dispersione scolastica e l’esclusione sociale.

In un’epoca in cui l’educazione gioca un ruolo cruciale nel futuro dei giovani, questa iniziativa si presenta come una risposta concreta e necessaria alle sfide odierne. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa proposta innovativa e le sue potenzialità per creare un clima di inclusione e crescita.

L’iniziativa è stata attivata grazie alla partecipazione al bando “Scuola bene comune“, finanziato dalla Fondazione di Sardegna. A Quartu, la Cooperativa Sociale Laurus è il soggetto capofila che coordina il progetto. Ma non è sola in questa avventura. Il Comune di Quartu, gli Istituti Comprensivi 5 e 6, l’ASD Fortitudo Hockey Cagliari e varie associazioni come Genti Arrubia Aps, Neverland, Figli d’Arte Medas e Diabete Zero ODV hanno dato vita a una rete collaborativa. L’obiettivo è chiaro: creare un ambiente educativo più inclusivo e prevenire fenomeni di dispersione scolastica. In un territorio dove i dati sull’abbandono scolastico sono preoccupanti, le autorità locali hanno compreso l’urgenza di rispondere a questo problema attraverso interventi mirati e coordinati.

Un progetto concreti e pertinenti

Il progetto ‘GenerAzione Scuola’ si erge su pilastri ben definiti come l’educazione e la formazione, con l’intento di generare un impatto positivo. L’assessora comunale alla Pubblica Istruzione, Cinzia Carta, ha sottolineato quanto sia importante agire in modo sistematico per affrontare i problemi di abbandono scolastico. In Sardegna, la situazione è caratterizzata da numeri che parlano chiaro: si colloca tra le regioni italiane con i tassi di abbandono più alti. Un contesto che non è soltanto nazionale, ma si inserisce anche in un panorama europeo altrettanto preoccupante. ‘GenerAzione Scuola’ intende intervenire su più fronti, promuovendo attività educative e formative che possano realmente fare la differenza: dalla didattica all’assistenza sociale, ogni aspetto è preso in considerazione.

Attività e collaborazioni in corso

Uno degli aspetti più innovativi del progetto è la pluralità delle attività previste, che non si limitano a interventi durante l’anno scolastico ma si estendono anche nel periodo estivo. Gli obiettivi primari includono il miglioramento della salute e del benessere dei ragazzi, aspetti fondamentali in una fase di crescita tanto delicata come l’adolescenza. Marco Camboni, assessore in merito, ha evidenziato l’importanza di generare azioni positive per contrastare il gap educativo che tocca non solo i giovani ma anche le famiglie. Viviamo in un’epoca in cui le influenze sociali, soprattutto dei social media, possono modificare le dinamiche educative e formative, creando spesso difficoltà. ‘GenerAzione Scuola’ si propone non solo di monitorare e analizzare i fabbisogni della comunità quartese, ma anche di accompagnare i ragazzi e le loro famiglie in un percorso di crescita e cambiamento.

In un contesto quindi in cui l’educazione e il sostegno sociale si intrecciano, è fondamentale che progetti come questo possano continuare a svilupparsi e adattarsi alle reali esigenze della comunità. Le sfide sono molte, ma con una visione chiara e collaborazioni solide, si punta a un futuro migliore per tutti i giovani di Quartu Sant’Elena.