Mediaset ci riprova, colpaccio di Pier Silvio Berlusconi: chi arriva

Il successo delle soap opera Made in Turchia è diventato davvero un boom nel nostro paese. Tanto che ne sta per arrivare un’altra, per la gioia dei fans.

Questa volta, Piersilvio Berlusconi e tutto lo staff Mediaset puntano ancora una volta sulla protagonista, un’attrice che gli italiani hanno imparato a conoscere proprio grazie alle sosp turche: Demet Ozdemir. E tornerà di nuovo in onda dal prossimo 13 dicembre.

Nuovi scenari, nuova trama e soprattutto nuovi protagonisti per una soap che, stando a tutte le anticipazioni, si presenterà ancora più intrigante di tutte quelle che sono andate in onda fino ad ora. Vediamo insieme di cosa si tratta e qual è la sua trama che, siamo certi, terrà attaccati alla tv moltissime persone.

Mediaset punta ancora sulle soap turche

Il mondo della soap turche ha completamente invaso l’Italia e le reti Mediaset. Anche due o tre in onda al giorno che fanno sì che tantissimi fans restino attaccati allo schermo anche per ore. Mediaset sta puntando il suo successo di ascolti proprio su questi nuovi formati, visto che quelli che erano i suoi programmi sempre top, ovvero i reality show, non stanno più dando i risultati che ci si aspettava.

Piersilvio Berlusconi ha cambiato, quindi, completamente rotta, puntando su qualcosa di innovativo: le soap opera turche. Diverse, lo dicevamo, sono quelle che già vanno in onda, sia su Canale5 che su Rete4. I protagonisti sono diventati i nuovi beniamini degli italiani, ma c’è un’attrice che ha conquistato il cuore più di tutti: Demet Ozdemir. E proprio lei, a partire dal prossimo 13 dicembre, sarà la protagonista di una nuova soap.

Arriva “Io sono Farah”

Si chiama “Io sono Farah” e sarà visibile in streaming online gratis sul portale Mediaset Infinity. A partire da venerdi 13, ogni venerdì saranno disponibili 3 episodi che terranno attaccati nuovi fans per nuove storie tutte da vivere.

Demet Ozdemir ha visto crescere il suo successo in Italia grazie proprio ad altre due soap trasmesse da Mediaset (Daydreamer e My home my destiny).

Ora torna in questa nuova soap nel ruolo di Farah: 24 puntate da due ore e mezza ciascuna che vedranno una giovane donna iraniana in fuga dal proprio paese che arriva a Istanbul da latitante. Qui dovrà lottare per la sua sopravvivenza e quella di suo figlio Kerim, affetto da una malattia rara.

La protagonista è un medico di professione e, pur di guadagnare i soldi necessari per le cure del figlio, sarà costretta a lavorare come donna delle pulizie per un boss della malavita locale, con il quale intraprenderà una relazione. Una soap tutta da vedere.