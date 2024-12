Don Mario Farci è il nuovo vescovo di Iglesias

Dopo l’importante annuncio del 30 novembre riguardo la nomina di don Mario Farci a vescovo di Iglesias, l’attesa per la sua ordinazione è aumentata.

Questa avvenimento segna un momento significativo non solo per la diocesi di Iglesias, ma anche per la comunità di Cagliari. La cerimonia si terrà nella maestosa basilica di Sant’Elena imperatrice, un luogo emblematico che servirà da cornice per un evento di grande rilevanza. Mentre la comunità si prepara per questa data, i fedeli sono già in fermento, pronti a dare il benvenuto al loro nuovo pastore.

La tanto attesa ordinazione episcopale di don Mario Farci si svolgerà domenica 9 febbraio 2025, alle ore 16:00. La scelta della basilica di Sant’Elena imperatrice a Quartu Sant’Elena non è casuale: questo luogo carico di storia e spiritualità rappresenta un importante punto di riferimento per i fedeli della regione. Durante la cerimonia, sarà presente un gran numero di fedeli, membri del clero e autorità locali, tutti uniti per assistere a questo momento di solennità e gioia. È interessante notare che, mentre molti attendono con ansia l’arrivo di giorno fatidico, ci sono anche preparativi in corso per garantire che ogni dettaglio della cerimonia si svolga nel migliore dei modi. Si prevede che don Mario, che ha dedicato la sua vita al servizio della comunità, porti con sé una visione rinnovata e una grande energia.

L’ingresso a Iglesias

Pochi giorni dopo l’ordinazione, il nuovo vescovo compirà un altro momento cruciale nel suo cammino: l’ingresso nella città di Iglesias, previsto per domenica 16 febbraio. Questo evento avrà inizio nel pomeriggio e rappresenta un’opportunità unica per i cittadini di accogliere ufficialmente il proprio nuovo vescovo. Durante questa cerimonia, don Mario Farci prenderà possesso canonico della diocesi, un passo fondamentale nel suo ministero ecclesiastico. La comunità si sta organizzando per dare il proprio benvenuto in modo festoso e caloroso, con manifestazioni di affetto e supporto che probabilmente caratterizzeranno l’evento.

Queste occasioni rappresentano non solo un nuovo inizio per il vescovo, ma anche un rinnovamento per la diocesi e i suoi fedeli. La città di Iglesias sta già preparando un’accoglienza speciale, segno di quanto sia sentita l’importanza di questo evento. Le famiglie, i giovani e gli anziani saranno tutti coinvolti, desiderosi di vivere insieme la gioia di un nuovo capitolo della loro storia religiosa.

In seguito a questi eventi, si prevede che don Mario Farci intraprenda un cammino ricco di incontri e attività, dedicandosi agli aspetti pastorale e sociale della vita della diocesi. La comunità attende con frenesia di scoprire come il nuovo vescovo affronterà queste sfide e contribuirà alla crescita spirituale e sociale del territorio. Ogni segnale lascia presupporre che l’arrivo di don Mario potrebbe portare un vento di rinnovamento e nuove energie, alimentando le speranze e i sogni dei fedeli.