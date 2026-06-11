Borsa di Tokyo stabile dopo volatilità: Nikkei chiude a +0,06% nonostante tensioni Usa-Iran e rialzo petrolio

La Borsa di Tokyo ha iniziato la giornata in bilico, con il Nikkei che oscillava nervosamente tra rialzi e ribassi. Le tensioni crescenti tra Stati Uniti e Iran, insieme al forte aumento del prezzo del petrolio, hanno messo pressione sui mercati fin dalle prime ore. Poi, nel pomeriggio, il Nikkei ha trovato un po’ di slancio, chiudendo in leggero rialzo. Il Topix, invece, ha ceduto terreno, riflettendo la cautela degli investitori. Insomma, la prudenza ha prevalso, con operatori che hanno preferito osservare più che agire.

Tensioni USA-Iran: il mercato resta in allerta

Il clima tra Washington e Teheran si è fatto di nuovo teso, complici incidenti e scambi di dichiarazioni nelle ultime settimane. Gli operatori del mercato hanno tenuto il fiato sospeso, preoccupati che la situazione in Medio Oriente possa peggiorare, con ripercussioni soprattutto sui mercati dell’energia. Questa incertezza ha influenzato gli scambi a Tokyo fin dall’apertura, con molti che hanno preferito muoversi con cautela.

A rendere tutto più instabile, il timore che nuove sanzioni o addirittura risposte militari possano agitare ancora di più la scena geopolitica globale. Di conseguenza, chi opera in Borsa ha cercato un equilibrio tra i rischi internazionali e le prospettive economiche interne, specie in Asia. I settori legati alle materie prime e all’energia sono stati i più nervosi, mentre altri segmenti hanno resistito meglio. In generale, ha prevalso la prudenza, con strategie mirate a limitare i danni in caso di scossoni improvvisi.

Petrolio in rialzo: un peso per il mercato giapponese

Il prezzo del petrolio ha fatto un salto che non è passato inosservato. L’aumento del greggio ha acceso il campanello d’allarme per i costi di produzione e l’inflazione, fattori che di solito frenano investimenti e consumi. Per un’economia come quella giapponese, che dipende molto dalle importazioni di energia, questo significa meno fiducia da parte di imprese e investitori.

Il risultato è stata una giornata tesa, con il settore industriale e quello dei trasporti che hanno risentito di forti oscillazioni. Molti hanno tenuto d’occhio le scorte di energia e si sono chiesti se la banca centrale potesse intervenire per contenere l’impatto degli aumenti sui prezzi. Nonostante tutto, il Nikkei ha chiuso con un piccolo guadagno, dimostrando una certa resistenza del mercato.

Nikkei in rialzo, Topix in lieve calo: differenze in chiusura

A fine giornata, il Nikkei 225 ha chiuso in leggero rialzo, recuperando dopo la partenza difficile. Questo indice, che raggruppa le 225 società più grandi di Tokyo, ha retto meglio grazie soprattutto ai titoli tecnologici e finanziari in ripresa. Gli investitori hanno premiato chi ha risultati solidi e prospettive di crescita, nonostante le ombre delle tensioni internazionali.

Il Topix, che comprende un numero più ampio di azioni, ha chiuso invece in lieve calo. Questo riflette una debolezza più diffusa tra le società di medie e piccole dimensioni, che sono spesso più esposte agli scossoni esterni. La differenza tra i due indici mostra come in momenti di incertezza si preferiscano aziende più grandi e stabili.

Il quadro generale è quello di un mercato prudente, attento agli sviluppi globali ma ancora disposto a mantenere un equilibrio. La Borsa di Tokyo resta un termometro sensibile degli umori internazionali, capace di reagire in modo diverso a seconda delle dimensioni e della natura delle aziende quotate.