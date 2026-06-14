Vetri rotti e vandali a Barracca Manna: auto danneggiate e paura per la sicurezza nel parco

Finestrini in frantumi, schegge sparse sui sentieri, e un silenzio carico di tensione che pesa su Barracca Manna, periferia di Cagliari. Quel parco, un tempo rifugio di relax e incontri tra vicini, si è trasformato in un luogo segnato dal degrado. Gli abitanti non ce la fanno più: vandalismi continui e una crescente paura stanno modificando la vita di chi abita lì.

Negli ultimi giorni, le segnalazioni si sono moltiplicate, sia online che durante le riunioni condominiali. Vetri rotti abbandonati, episodi di microcriminalità al calar del sole, e un senso di insicurezza che avvolge anziani e famiglie con bambini. La manutenzione dell’area verde è diventata una sfida complicata, in una città dove la sicurezza pubblica rimane un nodo irrisolto.

Il parco di Barracca Manna tra vandalismo e abbandono

Per anni punto di ritrovo e attività all’aperto, oggi il parco di Barracca Manna mostra chiari segni di abbandono. I vetri rotti sparsi a terra sono il problema più evidente e pericoloso: non solo rappresentano un rischio per chi lo frequenta, ma testimoniano anche la mancanza di un controllo costante da parte delle autorità.

I cittadini denunciano pulizie troppo sporadiche, soprattutto nelle ore serali e notturne, quando aumentano gli episodi di danneggiamenti e atti vandalici. Anche le panchine, i cestini e l’illuminazione soffrono di scarsa manutenzione. Mancano inoltre presidi di sicurezza che possano frenare comportamenti antisociali. Così, un luogo pubblico che dovrebbe essere accogliente rischia di diventare poco sicuro e poco invitante.

Queste difficoltà sono il segno di un problema più vasto legato alla gestione degli spazi pubblici nelle periferie di Cagliari, dove spesso non c’è un coordinamento efficace tra Comune, forze dell’ordine e comunità. Prendersi cura del parco diventa quindi un compito complesso, che richiede responsabilità civica e risorse adeguate per vigilanza e manutenzione.

Istituzioni al lavoro, residenti in attesa di risposte concrete

Dopo le segnalazioni, l’amministrazione comunale ha promesso interventi mirati: pulizie straordinarie per rimuovere i vetri e migliorare l’igiene del parco. Sono allo studio anche misure per aumentare la sorveglianza notturna, con telecamere o pattugliamenti, per prevenire ulteriori episodi di vandalismo.

Intanto i residenti si sono organizzati, con incontri pubblici e una sorta di comitato spontaneo, per far sentire la propria voce. Le loro richieste non si fermano alla messa in sicurezza immediata: chiedono un piano di manutenzione stabile e un coinvolgimento più attivo della comunità nel controllo dell’area. Molti invocano un’illuminazione più efficace e la creazione di spazi attrezzati per famiglie e anziani, da usare anche per iniziative culturali e ricreative.

La vicenda di Barracca Manna racconta un problema comune a molte periferie italiane: “come offrire spazi pubblici di qualità e allo stesso tempo garantirne la sicurezza.” Per affrontare queste sfide serve un lavoro di squadra tra istituzioni e cittadini, senza dimenticare gli aspetti pratici e amministrativi della gestione urbana.

L’attenzione resta alta. La comunità è pronta a seguire da vicino i prossimi interventi, con la speranza che il parco possa tornare presto a essere un luogo sicuro e accogliente per tutti.