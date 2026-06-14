Paul McCartney ricorda David Hockney: «Un artista straordinario che ci mancherà»

David portava luce ovunque andasse, ha detto Paul McCartney, con la voce carica di emozione. Tra loro c’era un’amicizia che nasceva negli anni Sessanta, un legame fatto di rispetto profondo e affetto autentico. Non parlava solo di un artista, ma di un amico che, con i suoi quadri, riusciva a trasmettere una gioia pura, quella che resta dentro, anche quando le luci si spengono.

I dipinti di Hockney, racconta McCartney, erano come un raggio di sole in una giornata nuvolosa: brillanti, pieni di vita, capaci di far sorridere senza bisogno di parole. È un ricordo che va oltre la tela, un omaggio a un uomo dal carattere unico, la cui presenza lascia un vuoto che si sente forte, tangibile. Un talento raro, ma soprattutto una persona che ha saputo regalare felicità con la sua arte e la sua anima.

Un’amicizia nata negli anni Sessanta e cresciuta con il tempo

Paul McCartney e David Hockney si sono incontrati in un periodo decisivo per la cultura britannica. Gli anni Sessanta furono un’epoca di grandi cambiamenti, con la musica, l’arte e la cultura pop che si intrecciavano in modo esplosivo. In quel clima si è formata un’amicizia tra due protagonisti di quel fermento. Hockney, destinato a diventare uno degli artisti più influenti del suo tempo, trovò in McCartney un interlocutore e un amico che capiva la forza rivoluzionaria del suo lavoro.

Quell’incontro ha dato il via a un rapporto che è durato più di cinquant’anni, fatto non solo di incontri e collaborazioni, ma di una vera amicizia fondata su passioni e valori condivisi. McCartney ricorda come, nonostante vite e carriere diverse, quel legame non si sia mai spezzato, resistendo alle difficoltà e ai cambiamenti di entrambi.

La gioia nei quadri di Hockney, il suo marchio di fabbrica

David Hockney è famoso soprattutto per i suoi paesaggi, le piscine dai colori brillanti e le figure sospese in composizioni di luce e colore. McCartney sottolinea come nei suoi quadri si senta una gioia profonda, un’emozione che va oltre la critica o la tecnica. Questa capacità di trasmettere felicità è uno dei segni distintivi del suo lavoro, capace di parlare a chiunque attraverso colori vividi e forme semplici.

Per McCartney, quella felicità che si sprigiona dai dipinti di Hockney è l’espressione di una visione del mondo che rifiuta il grigiore e celebra la vitalità della vita. Un linguaggio visivo che coinvolge lo spettatore, invitandolo a un momento di leggerezza e serenità. Non a caso i quadri di Hockney hanno ricevuto riconoscimenti in tutto il mondo, confermando un successo duraturo e ampiamente meritato.

Un artista e uomo di cultura dalla personalità fuori dal comune

McCartney parla anche di Hockney come persona, non solo come artista. Ricorda un uomo carismatico e originale, capace di lasciare un segno non solo sulle sue tele, ma anche negli ambienti culturali e sociali che ha frequentato. È proprio questa personalità così particolare, fatta di talento ma anche di umanità, che rende la sua scomparsa ancora più dolorosa.

Tra i ricordi emergono momenti di confronto e dialogo, segni di un rapporto che andava ben oltre il lavoro. Hockney era un interlocutore curioso, attento al mondo e alle persone, sempre pronto a stimolare nuove idee e prospettive. McCartney celebra così un’eredità che va oltre l’arte: un patrimonio umano che continua a vivere nella memoria di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo da vicino.