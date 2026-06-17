Coolcation: la nuova tendenza delle vacanze estive al fresco lontano dal mare

Quando il termometro supera i 35 gradi, molti non sognano altro che fuggire dal caos delle spiagge affollate. L’estate, infatti, non è più solo sinonimo di teli stesi sulla sabbia rovente e sole a picco. Sta emergendo un nuovo modo di vivere le vacanze: la “coolcation”. Si tratta di una vera e propria ricerca di frescura, pace e spazi verdi, lontano dal caldo torrido e dalla confusione. Una tendenza che sta conquistando sempre più viaggiatori stanchi del solito, desiderosi di un’estate diversa, più rilassante e a misura d’uomo.

Vacanze fresche per chi vuole staccare davvero

“Coolcation” è la fusione tra “cool” e “vacation” . Indica un trend in crescita, spinto dal desiderio di evitare il caldo afoso e la folla. Le mete preferite sono le montagne, i laghi e i borghi immersi nel verde, dove l’aria resta piacevole anche d’estate.

Chi sceglie queste destinazioni cerca un clima che permetta di godersi le attività all’aperto senza soffrire per il caldo. Trekking tra i boschi, giri in bici, passeggiate serali nei centri storici sono le immagini più comuni. Insomma, un turismo più lento e meno caotico rispetto alle classiche spiagge affollate.

Non è solo una questione di temperatura. C’è anche la voglia di silenzio, di tranquillità e di benessere. Per questo molte strutture offrono servizi come yoga, spa e meditazione, integrandoli nel contesto naturale. La coolcation diventa così un modo di vivere l’estate più consapevole e rilassato.

Dove si va per una coolcation nel 2024

Le montagne italiane ed europee sono in cima alla lista. Le valli alpine del Trentino, con i loro sentieri e le malghe, attirano sempre più visitatori. Anche l’Appennino tosco-emiliano sta vivendo un risveglio, grazie a paesaggi meno noti e aria più fresca rispetto alle coste.

I laghi, come Garda e Como, offrono un mix vincente di temperature miti e attività sportive, dal kayak al trekking, senza rinunciare a momenti di pace. Fuori dall’Italia, le Highlands scozzesi, la Scandinavia e alcune aree della Slovenia sono mete ideali per chi cerca fresco e natura.

Non va dimenticato il turismo in quota: rifugi e agriturismi oltre i 1.000 metri sono un rifugio dal caldo e scelti anche per la loro attenzione all’ambiente. Il 2024 conferma una tendenza verso vacanze più sostenibili e di qualità.

Come cambia il turismo per rispondere alla coolcation

La domanda di vacanze fresche spinge il settore turistico a rinnovarsi. Le strutture si adeguano, puntando su aree verdi, piscine naturali e percorsi benessere, per soddisfare chi cerca relax e aria pulita.

Anche il modo di promuovere le destinazioni si evolve. Le campagne pubblicitarie sottolineano la tranquillità e la possibilità di riconnettersi con la natura. Le agenzie propongono pacchetti su misura, pensati per chi vuole evitare il caldo e la confusione.

La cucina segue la tendenza: cresce l’attenzione per prodotti locali, biologici e stagionali. Ristoranti e agriturismi propongono menù leggeri e genuini, valorizzando il territorio e la cultura gastronomica delle zone fresche.

Infine, si lavora per rendere più accessibili le mete meno frequentate, con trasporti più ecologici e itinerari “green”. Un impegno che si sposa con lo spirito della coolcation, fatta di rispetto per l’ambiente e di vacanze più autentiche.