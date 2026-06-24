Strage di uccelli fulminati sui cavi elettrici in Sardegna: l’allarme diventa emergenza nazionale

Ogni estate, gli incendi devastano ettari di boschi, e spesso il colpevole è nascosto tra i fili elettrici sospesi nel cielo. Le linee ad alta tensione, cruciali per il nostro sistema energetico, si rivelano però una trappola mortale per molte specie protette. Uccelli che si schiantano contro i cavi e scintille che innescano fiamme incontrollate: un pericolo che cresce con il passare del tempo. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha deciso di dire basta. Con un voto unanime, ha approvato una proposta di legge mirata a mettere un freno a questa emergenza silenziosa, perché il prezzo da pagare è troppo alto, per l’ambiente e per le persone che vivono in quei territori.

Cavi elettrici: una trappola mortale per la fauna protetta

Le linee ad alta tensione colpiscono duramente soprattutto gli animali protetti, in particolare gli uccelli rari o a rischio. Questi ultimi spesso si scontrano con i cavi o vengono folgorati al contatto con i conduttori. Le linee aeree, pur necessarie per il trasporto dell’energia, sono una barriera invisibile ma letale. La morte di questi animali non è solo una perdita per la biodiversità, ma ha effetti a catena sugli ecosistemi, mettendo in crisi equilibri già fragili.

Non sono solo gli uccelli a pagare il prezzo: anche mammiferi e rettili restano intrappolati nelle strutture delle linee elettriche. Questi casi sono spesso ignorati, ma contribuiscono alla diminuzione di alcune specie e al deterioramento degli habitat naturali. Proteggere la fauna significa anche gestire con attenzione e rispetto le infrastrutture umane.

Linee elettriche e incendi: un legame pericoloso

I cavi dell’alta tensione non sono solo un pericolo per gli animali, ma anche una causa frequente di incendi estivi. Con il caldo e la siccità, basta una scintilla o un cortocircuito per far divampare le fiamme. Quando un cavo si guasta o un albero entra in contatto con la linea, il rischio di incendio boschivo cresce in modo esponenziale. Quello che nasce come un problema tecnico si trasforma così in un disastro ambientale.

Gli incendi hanno conseguenze pesanti sulla salute pubblica e sull’economia locale, e per questo servono interventi immediati. Negli ultimi anni il fenomeno è peggiorato: i roghi sono più frequenti e intensi. Per affrontarli serve un lavoro coordinato tra enti pubblici, forze dell’ordine e tecnici specializzati nelle reti elettriche.

La svolta della Conferenza delle Regioni: misure concrete contro i rischi

Il mese scorso, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trovato un accordo all’unanimità su un piano d’azione per ridurre gli incidenti legati alle linee ad alta tensione. Il progetto prevede di migliorare le tecnologie di isolamento, sostituire i componenti vecchi e adottare sistemi innovativi per proteggere la fauna.

Tra le soluzioni più importanti c’è l’installazione di dispositivi visivi sui cavi per avvertire gli uccelli e la rimozione di elementi pericolosi nei punti più critici. In parallelo, si punta a una manutenzione più frequente e rigorosa, per intervenire subito in caso di guasti o situazioni a rischio incendio. Il coordinamento tra regioni aiuterà a diffondere procedure uniformi su tutto il territorio nazionale.

Questa proposta rappresenta un passo avanti importante: mira a proteggere le specie a rischio, salvaguardare l’ambiente e ridurre la probabilità di incendi estivi causati dall’uomo. Le autorità sono al lavoro per trasformare queste indicazioni in leggi efficaci entro l’anno, cercando di arginare un problema che ormai ha raggiunto proporzioni preoccupanti.