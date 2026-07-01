Anas apre il nuovo tratto da 3 km della Nuova Sulcitana: viabilità migliorata tra Capoterra e Pula dal 9 luglio

Il 9 luglio segna una data attesa da tempo: si apre finalmente l’ultimo tratto del Lotto 1 della SS 195 Bis, tra Capoterra e Pula. Dopo anni di cantieri e disagi, la nuova strada a quattro corsie sarà percorribile. Chi affronta quel percorso ogni giorno potrà finalmente respirare: meno code, meno stress, soprattutto con l’estate alle porte e il traffico che si moltiplica. Un’opera che cambia il volto di un collegamento fondamentale, rendendolo più largo, sicuro e moderno. Un investimento che mette fine a una lunga attesa.

SS 195 Bis: cosa cambia davvero tra Capoterra e Pula

Il completamento del Lotto 1 riguarda un tratto fondamentale della SS 195 Bis, quella che collega Capoterra a Pula. Prima si viaggiava su una strada a due corsie, spesso intasata e pericolosa. Ora, con quattro corsie, il traffico scorrerà più liscio, soprattutto nelle ore di punta. La carreggiata è stata realizzata seguendo alti standard di sicurezza: ci sono barriere laterali, segnaletica nuova e sistemi per evitare allagamenti in caso di pioggia forte.

I lavori, costati parecchio, sono stati divisi in più fasi e hanno rispettato le norme ambientali, per proteggere la natura circostante. L’area attraversata è delicata, e per questo durante i lavori sono state adottate misure attente per salvaguardare l’ambiente. In sostanza, questa nuova strada migliorerà la vita di chi abita e transita qui, riducendo i tempi di viaggio e aumentando la sicurezza.

Viabilità locale e traffico estivo: cosa cambia nel Sud Sardegna

L’apertura dell’ultimo tratto avrà un impatto concreto sulla viabilità, soprattutto in estate, quando il Sud Sardegna vede un aumento di turisti e pendolari. La SS 195 Bis è una via importante che collega diverse località, facilitando l’accesso alle spiagge e ai centri abitati. Prima, i punti critici erano tanti: code e rallentamenti dovuti alla doppia corsia limitata.

Con l’apertura di questo tratto, il traffico dovrebbe scorrere più regolare, con meno rischi di incidenti nelle ore di punta. La strada più larga permette anche alle ambulanze e ai mezzi di soccorso di muoversi con più facilità, così come ai mezzi commerciali che la utilizzano spesso. In definitiva, il territorio guadagna un’infrastruttura moderna e funzionale, un passo avanti per turismo ed economia.

SS 195 Bis, una strada chiave per lo sviluppo del territorio

Il Lotto 1 non è solo un miglioramento stradale, ma un tassello importante per il futuro del Sud Sardegna. La strada più ampia e sicura può diventare un asse fondamentale per collegare le comunità lungo la costa e dare slancio alle attività economiche locali. Il progetto prevede altri ampliamenti e raccordi per rendere il traffico ancora più fluido e integrare meglio il territorio.

Dal punto di vista logistico, questa strada aiuta a ridurre l’isolamento di alcune zone rurali, facilitando l’accesso a servizi e mercati. È un intervento che fa parte di un piano più ampio di valorizzazione della regione, con effetti positivi su lavoro e turismo. I residenti potranno muoversi più facilmente, le imprese avranno condizioni migliori per lavorare e i visitatori percorsi più comodi per raggiungere le loro mete.

Nei prossimi mesi sarà importante seguire da vicino come funziona la nuova strada e verificare se davvero migliora la sicurezza e la qualità del traffico.