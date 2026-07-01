Meloni: “Presidente di centrodestra al Quirinale? Possibile superare l’establishment”

Un presidente di centrodestra? Non è fantascienza. Lo ha detto Giorgia Meloni, senza giri di parole, mettendo sul tavolo una possibilità che potrebbe ribaltare la politica italiana. Non si tratta solo di un cambio al Quirinale, ma di uno scossone profondo, capace di mettere in crisi l’establishment che governa da decenni. Parole pronunciate durante ‘10 Minuti’ su ReteQuattro, dove la premier ha tracciato un quadro di tensioni e strategie che segneranno il 2024. Dalla legge elettorale alla gestione dei migranti, fino ai rapporti con gli Stati Uniti, l’Italia si prepara a un anno di sfide e scelte decisive.

Quirinale di centrodestra: sfida all’establishment

Meloni non ha dubbi: un presidente della Repubblica che venga dal centrodestra sarebbe una rottura storica. Finora, spiega, il Colle è stato appannaggio quasi esclusivo di figure legate al centrosinistra. L’establishment è consapevole di questa minaccia perché ha sempre dato per scontato che certi ruoli istituzionali fossero “territorio” di una sola parte politica. Per la premier, è un tabù da abbattere: la rappresentanza deve essere aperta a tutte le forze democratiche, senza discriminazioni ideologiche. In sostanza, chi non è di sinistra non può sentirsi “figlio di un Dio minore” e deve avere pari diritti e spazio.

Meloni ha poi ricordato i cambiamenti già avvenuti nella società e nella politica italiana, sottolineando che nulla è immutabile. Per lei, un presidente del centrodestra al Quirinale sarebbe non solo un traguardo politico, ma un segnale forte di pluralismo e discontinuità rispetto a un establishment che si è sempre autocelebrato senza mettersi in discussione.

Legge elettorale: più peso al voto, meno ai giochi di partito

Sul fronte della legge elettorale, Meloni ha respinto con fermezza le accuse di favoritismi. La riforma in discussione, dice, punta a mettere al centro la scelta del cittadino, evitando che siano i partiti o vecchie coalizioni a decidere tutto dietro le quinte. Secondo la premier, chi ha governato senza vincere le elezioni non ama questa riforma perché mette fine a un sistema che permette di restare al potere senza il vero consenso popolare.

Il nuovo sistema, assicura, garantirebbe più trasparenza e responsabilità diretta dei partiti. Anche se il dibattito è acceso, Meloni insiste: bisogna restituire valore al voto degli elettori, perché sia chiaro chi deve guidare il Paese. E questa scelta, secondo lei, è un vantaggio per tutta la comunità, non per qualche gruppo di potere.

Remigrazione: rimpatri volontari assistiti

Sul tema migranti, Meloni ha spiegato il concetto di remigrazione come “rimpatri volontari assistiti”. In pratica, un accordo tra Stato e migranti per facilitare il ritorno nei Paesi d’origine in modo organizzato e con supporto. Questa pratica è già in atto, sia in Italia sia in Europa, con l’aiuto di enti come l’UNHCR.

Il problema più difficile, dice, sono quei migranti che rifiutano di tornare volontariamente. In questi casi, lo Stato deve essere fermo, combinando rigore nei controlli e rispetto delle leggi internazionali, senza però rinunciare alla necessità di regolare i flussi migratori. La remigrazione, così vista, è una risposta pragmatica a una questione complessa, che non rinuncia a regole chiare.

Rapporti con gli Stati Uniti: niente antiamericanismo, solo schiettezza

A proposito delle tensioni nate dopo alcune sue dichiarazioni sugli Usa e su Donald Trump, Meloni ha chiarito di non essere “antiamericana” né di aver cambiato idea sul rapporto con Washington. Il suo modello è un Occidente unito e forte, basato su rispetto e franchezza. I rapporti bilaterali, spiega, si fondano anche su un confronto diretto, che però non deve mai scadere in mancanza di rispetto.

Riguardo a un episodio in cui avrebbe gesticolato durante un incontro con Trump, Meloni ha spiegato che è solo il suo modo di comunicare, niente di offensivo. Vuole così smorzare le polemiche e confermare la volontà di mantenere buoni rapporti con un alleato chiave come gli Stati Uniti, senza però rinunciare a una sua autonomia nelle dichiarazioni.

Scontro con l’opposizione: accuse di ostruzionismo e visioni diverse sul lavoro

Con l’opposizione, Meloni non usa mezzi termini. Accusa sia il movimento di Vannacci sia gli altri partiti di voler solo ostacolare il governo, lavorando in sintonia con la sinistra nonostante alcune differenze. Il loro obiettivo, dice, è criticare senza proporre alternative concrete.

Riconosce che il movimento di Vannacci ha idee diverse dalla sinistra, ma ribadisce che non si può collaborare con chi vuole solo demolire la maggioranza. Sui temi economici e sociali, smentisce posizioni di sinistra: il suo governo, sottolinea, ha puntato su salari, stabilità e occupazione, con risultati che definisce importanti, come il record di occupazione e il minimo storico di disoccupazione, oltre a un significativo aumento dell’impiego femminile.

Sul salario minimo, Meloni chiarisce che l’obiettivo è garantire che nessun lavoratore venga pagato meno di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali, puntando su un sistema che valorizzi il ruolo di sindacati e imprese, con un approccio più liberale e rispettoso dei ruoli.

Commissioni Covid e gestione emergenze: tra accuse e richieste di chiarezza

Meloni ha parlato anche delle commissioni d’inchiesta sulla gestione della pandemia. Ha definito “incredibile” la vicenda delle mascherine difettose acquistate con fondi pubblici tramite gare dirette con la Cina. Secondo lei, questa storia merita più attenzione rispetto ad altri scandali finiti sotto i riflettori, come quello legato a Boccia.

Per la premier, il sacrificio di medici e operatori sanitari nella lotta al virus non può essere macchiato da episodi di mala gestione o corruzione. Serve chiarezza sulle responsabilità per evitare che simili casi si ripetano, salvaguardando risorse e fiducia dei cittadini.

Il programma politico di Meloni resta concentrato su temi chiave, intrecciando questioni nazionali, istituzionali e di politica estera, in uno scenario italiano che si annuncia complesso e in movimento nel 2024.