Diplomate a 77 e 71 anni: la straordinaria storia di riscatto all’Alberghiero di Alghero

Non è mai troppo tardi per imparare

Lucia e Anna Rosa, entrambe di Alghero, lo hanno dimostrato con i fatti: dopo anni lontane dai banchi, quest’anno hanno ottenuto il diploma all’Istituto Alberghiero. Non è stata una passeggiata. Tra lavoro, famiglia e impegni quotidiani, tornare a studiare la sera ha richiesto una forza di volontà fuori dal comune. La scuola spesso sembra un universo per i più giovani, ma per queste due donne la passione ha rotto ogni barriera, trasformando un sogno in realtà.

Fra lavoro, famiglia e libri: una sfida quotidiana

Frequentare un corso serale significa sacrifici non da poco, specie per chi come Lucia e Anna Rosa deve destreggiarsi tra mille impegni. Hanno raccontato le serate passate a studiare, spesso stanche ma anche soddisfatte. Oltre alle difficoltà tipiche della scuola, per loro è stato importante trovare un equilibrio tra lavoro, casa e studio, un equilibrio che non sempre è facile da mantenere.

In tutto questo, la scuola ha fatto la differenza. L’Alberghiero di Alghero ha organizzato le lezioni in modo da venire incontro alle esigenze degli studenti adulti, con orari più flessibili. Gli insegnanti si sono dimostrati attenti e disponibili, creando un ambiente accogliente e stimolante. È stato questo clima che ha spinto Lucia e Anna Rosa a non mollare mai.

Il diploma che apre nuove porte

Per queste due donne il diploma non è solo un traguardo personale, ma anche un biglietto per nuove opportunità. L’Istituto Alberghiero forma nel settore della ristorazione e dell’accoglienza, un settore chiave per Alghero e la Sardegna, dove il turismo è una risorsa fondamentale.

Ora con il diploma in tasca, Lucia e Anna Rosa possono puntare a lavori più qualificati, oppure proseguire con specializzazioni e corsi avanzati. Il titolo dà loro più credibilità e concrete possibilità di migliorare la propria situazione lavorativa, ma anche di contribuire attivamente al tessuto economico locale.

La formazione per adulti cresce anche in Sardegna

La loro storia non è un caso isolato: sempre più adulti in Sardegna scelgono di tornare a studiare. L’Alberghiero di Alghero è solo uno dei tanti istituti che offrono corsi serali o percorsi professionali pensati per chi vuole aggiornarsi o ricominciare da capo. Questa tendenza dimostra quanto sia importante offrire percorsi flessibili, adatti a una popolazione che cambia e vuole restare al passo con i tempi.

Nel territorio sardo, la richiesta di competenze tecnologiche, linguistiche e tecniche è in crescita. Strutture come l’Alberghiero si confermano punti di riferimento per la riqualificazione degli adulti, con programmi costruiti per rispondere alle sfide del mercato del lavoro. Le storie di chi, come Lucia e Anna Rosa, ha scelto di investire nella formazione raccontano quanto imparare continuamente possa davvero fare la differenza.

Questa esperienza mette in luce come lo studio resti uno strumento prezioso per costruirsi un futuro migliore. Il percorso di queste due donne, con la loro tenacia e il successo raggiunto, ricorda a tutti noi che la scuola è ancora oggi una porta aperta verso nuove opportunità e una crescita personale reale.